Україна

Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Травня 2022, 23:03

Більше відео
0:05:55
Юрій Щиголь
Вимикають мобільний зв’язок та бояться правди: навіщо росіяни знищують вузли зв’язку на Херсонщині
0:02:52
Закарпаття
Перший ракетний удар по Закарпаттю: куди влучили загарбники і як ліквідовують наслідки
Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
Знову накривають Україну ракетами! Що відомо про вибухи у різних куточках країни
Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Це не серйозні документи: Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Дивитись більше

Останні відео
0:05:55
Юрій Щиголь

Вимикають мобільний зв’язок та бояться правди: навіщо росіяни знищують вузли зв’язку на Херсонщині
0:02:52
Закарпаття
Перший ракетний удар по Закарпаттю: куди влучили загарбники і як ліквідовують наслідки
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз
Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
Знову накривають Україну ракетами! Що відомо про вибухи у різних куточках країни
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей
25 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри
Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Це не серйозні документи: Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Маріуполь очима очевидців
Куди вивезли людей з Маріуполя та навіщо Росії парад у спаленому місті
0:02:57
Павло Вишебаба
Чоловіки в кафе — це нормально: боєць Павло Вишебаба закликав українців не гризтися в тилу
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 травня
0:06:13
Володимир Зеленський
Намагаються вимістити своє безсилля — Зеленський про масовий ракетний удар по Україні
Більше відео
Закарпаття
Читати далі
Перший ракетний удар по Закарпаттю: куди влучили загарбники і як ліквідовують наслідки
Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
Читати далі
Знову накривають Україну ракетами! Що відомо про вибухи у різних куточках країни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь