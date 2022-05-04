Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь

На Азовсталі точаться важкі бої, однак захисники Маріуполя вийшли на зв’язок. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він також підтвердив інформацію, що росіяни прорвались на територію заводу, однак подробиць не розповів.

А міністр оборони Росії Сергій Шойгу поквапно відзвітував, що Маріуполь — під повним контролем агресора.

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Водночас український Генштаб заявив: ворог не зміг встановити повного контролю над заводом. Росіяни штурмують Азовсталь другий день. Напередодні там загинули дві жінки.

Маріупольський гарнізон вже 70 днів сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. Сьогодні, 4 квітня, майже добу не було зв’язку з українськими захисниками.

Командир полку Азов підполковник Денис Прокопенко записав термінове звернення з приводу ситуації на Азовсталі. Він розповів, що вже другий день як противник прорвався на територію заводу та йдуть важкі кровопролитні бої.

Денис Прокопенко говорить, що попри все він вдячний усьому світу та своїм солдатам.

Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдських зусиль, щоб стримувати натиск противника. Дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполя. Наші солдати на це заслуговують.

Наостанок командир полку Азов наголосив, що попри все українські військові продовжують боротьбу.

Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ – тримати оборону.

Раніше стало відомо, що 156 людей вдалось евакуювати на територію, яку контролює Україна. Їх довелося витягати за допомогою тросів.

Однак на території Азовсталі ще залишається 500 наших поранених бійців та кілька сотень цивільних, які два місяці ховаються на заводі від російських обстрілів.

Водночас російські окупанти поспішають до 9 травня, а тому раз-по-раз накривають всю Україну масовими ракетними обстрілами. Читай, що відомо про вибухи у різних куточках країни.