Знову накривають Україну ракетами! Що відомо про вибухи у різних куточках країни

Вечір 4 травня почався для всієї України з повітряних сирен, знову… У кількох містах вже повідомляють про вибухи. Закликаємо лишатися усіх в укриттях до офіційного скасування тривоги.

Що відомо про вибухи в Україні сьогодні.

Кіровоградщина

– Є приліт в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють. Подробиці згодом.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Черкаси

– Черкащани, без паніки! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях. Жодних фото і відео! Слідкуйте за офіційними повідомленнями, — повідомляє голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.

Жителі міста повідомляють, що чули три вибухи та гул у небі.

Дніпро

У Дніпрі пролунав потужний вибух.

– Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації, — пише мер Дніпра Борис Філатов.

– Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги, – повідомляє голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

Також він додав, що серед залізничників постраждалих немає.

Запоріжжя

Повідомляється про вибухи у Запоріжжі. Чекаємо на офіційну інформацію.

Київська область

Чути вибухи у Броварах та Києві. За попередньою інформацією, у столиці працює ППО.

Миколаїв

– У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтеся в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом, — пише мер міста Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, раніше ми публікували актуальну карту бойових дій в Україні та небезпечні напрямки, де точаться бої.