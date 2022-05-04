Знову накривають Україну ракетами! Що відомо про вибухи у різних куточках країни

Вечір 4 травня почався для всієї України з повітряних сирен, знову… У кількох містах вже повідомляють про вибухи. Закликаємо лишатися усіх в укриттях до офіційного скасування тривоги.
Що відомо про вибухи в Україні сьогодні.
– Є приліт в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють. Подробиці згодом.
– Є приліт в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють. Подробиці згодом.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
– Черкащани, без паніки! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях. Жодних фото і відео! Слідкуйте за офіційними повідомленнями, — повідомляє голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.
Жителі міста повідомляють, що чули три вибухи та гул у небі.
У Дніпрі пролунав потужний вибух.
– Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації, — пише мер Дніпра Борис Філатов.
– Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги, – повідомляє голова Укрзалізниці Олександр Камишін.
Також він додав, що серед залізничників постраждалих немає.
Повідомляється про вибухи у Запоріжжі. Чекаємо на офіційну інформацію.
Чути вибухи у Броварах та Києві. За попередньою інформацією, у столиці працює ППО.
– У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтеся в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом, — пише мер міста Олександр Сенкевич.
Нагадаємо, раніше ми публікували актуальну карту бойових дій в Україні та небезпечні напрямки, де точаться бої.