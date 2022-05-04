Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 травня

Вже давно настав час не лише купувати розсаду для своїх невеличких городів, але й покінчити з усім тим добривом, яке потрапляє на нашу землю. Бо усі ж знають, що занадто – то не здорово.

Щоб російські колорадські жуки не попсували наш врожай, потрібно залишити їх винищення справжнім професіоналам і не заважати бійцям.

Тому Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення України про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 4 травня 2022 року

Противник не припиняє проведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення. Окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ.

Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках, аби взяти під повний контроль населені пункти Рубіжне, Попасна та наступати на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії Харків.

На Ізюмському напрямку противник, силами окремих підрозділів веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів.

На Таврійському напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій та маневрів з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

У місті Маріуполь ворог продовжує блокувати підрозділи наших захисників в районі Азовсталі. Здійснює вогневе ураження артилерією і танками по території металургійного комбінату.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів наших військ.

У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності.

У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність ворожої ДРГ.

Кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

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Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати втрат противнику.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов розповів, які ідеї плекає російське керівництво та які варіанти існування РФ можливі після її програшу.