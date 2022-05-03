Україна

Евакуація людей з села Руська Лозова під Харковом: росіяни поранили волонтера

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 03 Травня 2022, 12:30

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