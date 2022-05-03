Евакуація людей з села Руська Лозова під Харковом: росіяни поранили волонтера

Населений пункт Руська Лозова у Харківській області вже кілька днів, як звільнений від російських окупантів, але ті, навіть відійшовши, щодня гатять по мирних мешканцях. Тому волонтери на власних автівках евакуюють звідти людей.

Перед початком проводять інструктаж безпеки, адже росіяни б’ють по колонах, які рухаються “зеленими” коридорами. Внаслідок евакуації один волонтер зазнав поранень. Його автівку розтрощив снаряд росіян.

Попри безперервні обстріли, вивезти вдалося 200 людей, які два місяці перебували в окупації. Тим, хто не захотів чи не зміг поїхати, волонтери привезли продуктові набори.

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За підрахунками міськради, з 2 000 мешканців, що лишалися у Руській Лозовій, понад тисячу вивезли до Росії. У селі залишаються ще до півтисячі людей.

Багато з евакуйованих не знають, куди далі їхати та що робити. Дехто залишається в Харкові, а дехто рушає далі на захід. Подробиці дивись у відео.

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