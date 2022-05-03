Брат — загинув, сестра — в лікарні: наслідки ракетного обстрілу Одеси

За 2 травня ворог випустив по Одеській області чотири ракети. Ввечері того ж дня пожежники ліквідували наслідки ракетного удару російських військ по гуртожитку в Київському районі Одеси.

У момент удару в будівлі було п’ятеро людей. 15-річний хлопець загинув, а його 17-річна сестра отримала поранення. Раніше цей гуртожиток вже страждав від обстрілів, в ньому були вибиті вікна, тож люди були змушені жити в підвалі.

Учорашній ракетний удар пошкодив одну з будівель монастиря, який знаходився неподалік. В ньому ударною хвилею пошкоджено вікна, дах і було кілька влучань в стіну. Про це повідомила начальниця центру охорони та оборони ОК Південь Наталя Гуменюк.

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Окупанти вже втретє завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман. Після попередніх ударів міст пошкоджений, ним не користувалися, тож постраждалих немає.

Водночас нашим системам ППО вдалося знищити ворожий безпілотник Форпост, який намагався проводити розвідку в Одесі. ЗСУ знищила також два ворожі катери біля окупованого острова Зміїний.

Наші Збройні Сили та інші спецслужби нині відмінно виконують свою роботу. Раніше ми розповідали, як СБУ викрила диверсантів та ворожий склад, а ще завадила масштабному теракту.