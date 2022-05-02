Україна

Російські військові вдарили по церкві в Одесі: є загиблі та поранені (оновлено)

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 02 Травня 2022, 19:48
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