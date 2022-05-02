Російські військові вдарили по церкві в Одесі: є загиблі та поранені (оновлено)

Надвечір вівторка, 2 травня, в Одесі пролунав вибух. Після цього в місті та по області оголосили повітряну тривогу.

За словами начальниці пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталі Гуменюк, росіяни влучили в об’єкти міської інфраструктури. Один зі снарядів влучив у будинок, де проживали п’ятеро людей.

Наразі відомо про загиблого 15-річного хлопця, ще одна дівчина потрапила до лікарні.

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Внаслідок вибуху пошкоджено також церкву Московського патріархату. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ракетним ударом окупанти знесли церкві дах.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко прокоментував вибухи в місті та повідомив: внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

— Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі! – написав Марченко.

Оновлення: станом на 20:30 відомо про те, що внаслідок атаки загинула 13-річна дитина. Про таке розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Зауважимо, що це не перший обстріл Одеси та області сьогодні, 2 травня. По обіді росіяни вдарили по мосту через Дністровський лиман. Уже втретє цей об’єкт потрапляє під вогонь окупантів.