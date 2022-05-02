Україна

Несуть на Одещину лише руйнування: росіяни втретє завдали удару по мосту через Дністровський лиман

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Травня 2022, 14:01
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