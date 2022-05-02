Несуть на Одещину лише руйнування: росіяни втретє завдали удару по мосту через Дністровський лиман

Після історичного руйнування крейсера Москва українськими ракетами Нептун зі сторони Одеси окупанти дедалі більше почали приділяти увагу місту, яке вони колись називали “мамою”. І ось уже втретє поцілили по мосту через Дністровський лиман.

Втім, нічого дивного, зважаючи на те, як росіяни вміють зберігати родинні зв’язки, з криками про братів по-звірськи вбивати українців та стирати з лиця землі усе, що рідне нашим серцям.

Цей міст не лише гріє спогадами жителів регіону, але і є стратегічно важливим об’єктом, оскільки об’єднує південну частину області з усією Україною.

Він дає змогу українцям за потреби відносно швидко евакуюватись у Румунію, але якщо його знищать, одеситам буде доступний лише шлях через Молдову.

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Ще у перші два рази минулого тижня міст зазнав значних руйнувань, але окупанти чи то діють по старому плану з методички, чи дійсно намагаються його розбити ущент.

Про новий обстріл повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Також ОК Південь зазначає, що загалом по області було випущено три ракети за останню годину.

Пізніше оперативне командування заявило, що українські захисники збили російський БПЛА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти.