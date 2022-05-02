Несут в Одессу только разрушения: россияне в третий раз нанесли удар по мосту через Днестровский лиман

После исторического разрушения крейсера Москва украинскими ракетами Нептун со стороны Одессы оккупанты все больше и больше начали уделять внимание городу, который они когда-то называли “мамой”. И вот уже в третий раз попали по мосту через Днестровский лиман.
Впрочем, ничего удивительного, учитывая, как россияне умеют сохранять родственные связи, с криками о братьях зверски убивать украинцев и стирать с лица земли все, что близко нашим сердцам.
Этот мост не только греет воспоминаниями жителей региона, но и является стратегически важным объектом, поскольку объединяет южную часть области со всей Украиной.
Этот мост не только греет воспоминаниями жителей региона, но и является стратегически важным объектом, поскольку объединяет южную часть области со всей Украиной.
Он дает возможность украинцам при необходимости быстро эвакуироваться в Румынию, но если его уничтожат, одесситам будет доступен только путь через Молдову.
Еще в первые два раза на прошлой неделе он потерпел значительные разрушения, но оккупанты то ли действуют по старому плану из методичке, то ли действительно пытаются его полностью разбить.
О новом обстреле сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.
Также ОК Південь отмечает, что в целом по области было выпущено три ракеты за последний час.
Позже оперативное командование заявило, что украинские защитники сбили российский БПЛА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет Одессу 2 мая — психологическое давление, провокации и мятежи.