Украина

Несут в Одессу только разрушения: россияне в третий раз нанесли удар по мосту через Днестровский лиман

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 мая 2022, 14:01
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