Российские военные ударили по церкви в Одессе: есть погибшие и раненые (обновлено)

Вечером вторника, 2 мая, в Одессе раздался взрыв. После этого в городе и области объявили воздушную тревогу.

По словам пресс-секретаря оперативного командования Південь Наталии Гуменюк, россияне попали в объекты городской инфраструктуры. Один из снарядов попал в дом, в котором проживали пять человек.

Пока известно о погибшем 15-летнем парне, еще одна девушка попала в больницу.

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В результате взрыва также повреждена церковь Московского патриархата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ракетным ударом оккупанты снесли крышу церкви.

Председатель Одесской ОВА Максим Марченко прокомментировал взрывы в городе и сообщил: в результате обстрела есть погибшие и раненные.

— Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле! – написал Марченко.

Обновлено: по состоянию на 20:30 известно о том, что в результате атаки погиб 13-летний ребенок. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Отметим, что это не первый обстрел Одессы и области сегодня, 2 мая. После обеда россияне ударили по мосту через Днестровский лиман. Уже в третий раз этот объект попадает под огонь оккупантов.