Планували збити літак українською зброєю. Як СБУ викрила ворожі диверсійні групи

Війна показала — Росія готувала своє масштабне вторгнення давно. Для цього підкуповувала місцевих, вербувала їх, а також уміло інтегрувала своїх агентів у всі сфери життя.

Сьогодні українські спецслужбовці цілодобово працюють над тим, щоб вирахувати путінських шпигунів. І робота ця щодня приносить успіхи.

СБУ викрила спецоперацію російських агентів, вони готували масштабний теракт.

Планували збити пасажирський літак над територією Росії та Білорусі, а звинуватити в цьому мали Україну.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Щоб втілити план у реальність, росіяни хотіли викрасти комплекс Стінгер і здійснити атаку саме з нього.

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що до складу ворожої ДРГ входило двоє осіб із подвійним громадянством, а також завербований ними спільник.

Ядерний тероризм — уже звична практика росіян. СБУ затримала російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС.

А в Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. Українська спецслужба наголошує — викриває і своїх колаборантів, і російську агентуру. Попри всю підступність путінських найманців, на них чекає покарання.

Російська армія не така сильна, як про неї розповідають. Раніше колишній голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у своєму інтерв’ю розповів про розвиток війни, допомогу розвідок інших країн та кого Росія наймає на війну в Україні.