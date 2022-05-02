Планували збити літак українською зброєю. Як СБУ викрила ворожі диверсійні групи

Війна показала — Росія готувала своє масштабне вторгнення давно. Для цього підкуповувала місцевих, вербувала їх, а також уміло інтегрувала своїх агентів у всі сфери життя.
Сьогодні українські спецслужбовці цілодобово працюють над тим, щоб вирахувати путінських шпигунів. І робота ця щодня приносить успіхи.
СБУ викрила спецоперацію російських агентів, вони готували масштабний теракт.
СБУ викрила спецоперацію російських агентів, вони готували масштабний теракт.
Планували збити пасажирський літак над територією Росії та Білорусі, а звинуватити в цьому мали Україну.
Щоб втілити план у реальність, росіяни хотіли викрасти комплекс Стінгер і здійснити атаку саме з нього.
Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що до складу ворожої ДРГ входило двоє осіб із подвійним громадянством, а також завербований ними спільник.
Ядерний тероризм — уже звична практика росіян. СБУ затримала російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС.
А в Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися окупантам. Українська спецслужба наголошує — викриває і своїх колаборантів, і російську агентуру. Попри всю підступність путінських найманців, на них чекає покарання.
Російська армія не така сильна, як про неї розповідають. Раніше колишній голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у своєму інтерв’ю розповів про розвиток війни, допомогу розвідок інших країн та кого Росія наймає на війну в Україні.