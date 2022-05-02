Планировали сбить самолет украинским оружием. Как СБУ разоблачила вражеские диверсионные группы

Война показала — Россия готовила свое масштабное вторжение давно. Для этого подкупала местных, вербовала их, а также умело интегрировала своих агентов во все сферы жизни.
Сегодня украинские спецслужбы круглосуточно работают над тем, чтобы вычислить путинских шпионов. И работа эта каждый день приносит успехи.
СБУ разоблачила спецоперацию российских агентов, они готовили масштабный теракт.
СБУ разоблачила спецоперацию российских агентов, они готовили масштабный теракт.
Планировали сбить пассажирский самолет над территорией России и Беларуси, а обвинить в этом Украину.
Чтобы воплотить план в реальность, россияне хотели похитить комплекс Стингер и осуществить атаку именно из него.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что в состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством, а также завербованный ими сообщник.
Ядерный терроризм — уже привычная практика россиян. СБУ задержала российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС.
А в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила скрытый состав танковых запчастей, предназначавшихся оккупантам. Украинская спецслужба отмечает — разоблачает и своих коллаборантов, и российскую агентуру. Несмотря на все коварство путинских наемников, их ждет наказание.
Российская армия не так сильна, как о ней рассказывают. Ранее бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж в своем интервью рассказал о развитии войны, помощи разведок других стран и кого Россия нанимает на войну в Украине.