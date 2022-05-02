Планировали сбить самолет украинским оружием. Как СБУ разоблачила вражеские диверсионные группы

Война показала — Россия готовила свое масштабное вторжение давно. Для этого подкупала местных, вербовала их, а также умело интегрировала своих агентов во все сферы жизни.

Сегодня украинские спецслужбы круглосуточно работают над тем, чтобы вычислить путинских шпионов. И работа эта каждый день приносит успехи.

СБУ разоблачила спецоперацию российских агентов, они готовили масштабный теракт.

Планировали сбить пассажирский самолет над территорией России и Беларуси, а обвинить в этом Украину.

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Чтобы воплотить план в реальность, россияне хотели похитить комплекс Стингер и осуществить атаку именно из него.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что в состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством, а также завербованный ими сообщник.

Ядерный терроризм — уже привычная практика россиян. СБУ задержала российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС.

А в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила скрытый состав танковых запчастей, предназначавшихся оккупантам. Украинская спецслужба отмечает — разоблачает и своих коллаборантов, и российскую агентуру. Несмотря на все коварство путинских наемников, их ждет наказание.

Российская армия не так сильна, как о ней рассказывают. Ранее бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж в своем интервью рассказал о развитии войны, помощи разведок других стран и кого Россия нанимает на войну в Украине.