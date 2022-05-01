Сценарии войны, перспективы и агрессивность Путина перед концом. Интервью экс-главы разведки Николая Маломужа

Николай Маломуж — украинский военный, бывший Председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины. Он рассказал о ситуации в Украине и возможных сценариях развития войны.

О планах Путина

— Какие сейчас сценарии развития войны в Украине? Будет ли Путин сейчас пытаться бросить все вооружение. И существуют ли еще у него какие-нибудь надежды на захват Киева?

На сегодняшний день Путин формирует как раз ту стратегическую позицию, которая ему выгодна. Чтобы предоставить, в первую очередь, российскому обществу не только информацию, но и уверенность, что они побеждают Украину.

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Но чтобы были более знаковые позиции, он пытается захватить новые территории.

Изменив риторику, что у него уже нет глобальных планов, а только отстаивать так называемые образования “ДНР” и “ЛНР” в пределах географических коридоров, возможно еще образование южного коридора.

И он пытается реализовать этот сценарий для того, чтобы во время переговоров с нашей стороной, с руководством Украины, задать вопрос, чтобы эти территории сохранили статус-кво (возвращение в исходное состояние — ред.). Более того, и южный коридор.

Поэтому все усилия он пытается сконцентрировать на Донецком, Луганском и Южном направлениях.

Но параллельно еще угрожает нам со стороны Приднестровья, куда пытается перекинуть какие-то контингенты и средства поражения.

Путин пытается захватить как можно больше территорий и говорит о переговорах. Зачем? Чтобы показать России, обществу, особенно к 9 мая, что они достигли задач, которые поставили перед собой.

О развитии событий

— Сегодня позиция изменилась, мы знаем всю оперативную информацию в окружении Путина. Его убедили, что таким форматом выйти на мир, как выведены были войска на 24 февраля, он, разумеется, будет проигрывать.

А ведь он хочет быть победителем. Но из-за новых наступлений, новых жертв, новых захватов.

Мы предполагаем, что несколько недель, до 9-го мая, будут идти активные и агрессивные бои. По направлениям: Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области. Ну и угрозы по некоторым направлениям юга — это Одесса, Приднестровье.

В данной ситуации мы говорим, что действительно по некоторым направлениям продвинулся российский агрессор. Но буквально сегодня у нас есть мощные контрудары, например, в Харьковской области.

Очень мощную операцию провели и в Донецком, Луганском направлении, в южных регионах. То есть реализация этого плана, который он поставил не только к захвату, но и отчетности, что он достигнет что-то на 9 мая, фактически срывается.

Путин сегодня наращивает новые усилия, бросает последние мобилизовавшие резервы.

Понятно, что Путин пытается запугать людей в разных регионах Украины. Это обстрелы ракетами, Калибр и Искандер. Начиная со Львова, заканчивая Донецкой и Луганской областями, а также столицей Украины. Раньше это было табу, можно сказать, но сегодня уже никаких “тормозов” нет.

Путин видит, что собрались министры обороны 40 стран мира и приняли общую концепцию борьбы с агрессором — Российской Федерацией. Уже понятно, что у него нет каких-либо ограничений: или агрессивно себя показывать, или отступать. Он отступать не желает.

Однією з дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація» ????????. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї — ???????? суттєво посилюється. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2022

О ленд-лизе

— Было принято решение о предоставлении Украине помощи по программелэнд-лиз, а это уже системы Петриот, системы ракет, это системы радиотехнического контроля, обесценивающие все системы Российской Федерации.

Это уже самолеты F-15, а это уже новейшее вооружение, но мощное, сильное, имеющее стратегическое значение.

Поэтому сейчас он спешит. И мы видим, что будут решать следующие 2-3 недели.

Я думаю, что 9-го мая ему не о чем будет отчитываться. Понятно, что он будет делать вид, что он все-таки чего-то там добился. Хотя этого реально не будет, и будет понятно форматы мобилизации, ресурсов на новую борьбу не только с Украиной, но, как он уже сказал, из НАТО и США.

Разные будут использовать фейки и эпитеты, чтобы показать, что у него есть какая-то перспектива. Но перспектив, в целом, уже нет. Ресурсный формат для России уже обесценен, особенно в плане боевой техники, новейшего вооружения и мотивированного личного состава.

У нас мотивация сверхмощная, мы не раз, еще до войны, указывали прямо Путину, что объединенный народ, который и есть Украина — он не по зубам России и любой армии мира. Потому что мы мотивированы обороняться. Когда повстает народ, его нельзя завоевать, в какой-либо точке мира. А тем более в Украине.

О выдумках Путина до 9 мая

— Что еще может придумать Путин до 9 мая, чтобы сделать хоть какую-то видимость успеха на территории Украины?

— Если говорить о наиболее опасных темах, он может привлечь весь арсенал, который сегодня сконцентрирован на базе Черноморского флота — это подлодки, это несколько десятков крылатых ракет.

Это Искандеры, которые он разместил в Белгородской области. Буквально шесть мощных дивизионов, которые могут бить по всем городам Украины — до 500, 600, 1000 км. Поэтому могут начаться эти ракетные пуски, как будто на наши военные заводы, железные дороги, пункты дислокации, штабы, но если говорить правду, то и на жилые комплексы.

Агрессивность будет, потому что он предполагает, что ему может быть конец.

В стратегическом формате, боевом формате, кроме того, что уже объединились ведущие страны мира не только экономически, финансово, санкциями, но и боевом формате, техническом и разведывательном.

О помощи разведки разных стран

— Американская, британская, немецкая разведки, которые никогда не давали суперсекретных данных, будут помогать Украине. Поэтому сейчас принятые законодательные акты о передаче всех разведданных — ЦРУ, ФБР, РУМО, МИ-6, БНД и разведка Франции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 01 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BmT3CLuyu7



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 1, 2022

У нас уже полная картина всех перемещений России, всех замыслов российского политического руководства.

И мы сегодня говорим, что Путин угрожает применением тактического ядерного оружия — он загнан в угол, как медведь, и он будет пытаться что угодно делать, чтобы не проиграть. Это сегодня самая опасная ситуация.

Но мы говорим и предупреждаем Путина прямо: все средства контроля тактические, стратегические, находятся под полным контролем наших союзников.

Каждый квадратный километр, или метр территории РФ, под контролем других стран.

Это сверхмощные системы. И даже британская техническая разведка, это наши коллеги, мы с ними занимались, показала все точки, где расположено тактическое вооружение России, баллистические ракеты шахтного типа — на кораблях, на гусеницах.

То есть, подготовка к пускам тактического вооружения, тем более баллистического, будет известна. И понятно, как только будет подготовка к пуску, на него может быть нанесен удар со стороны разных стран мира. А это конец России.

О ядерном оружии

— Не побоится ли окружение Путина выполнять этот преступный приказ о применении ядерного оружия?

— Это должно быть сначала не техническое решение, не военное, а политическое решение. Путин, Шойгу, Бортников и еще несколько человек, которые могли бы принять стратегическое решение о применении этого оружия. Они тоже далеко не самоубийцы.

И еще одна составляющая: это подготовка самого запуска. Это привлечение кроме участников этого процесса, это офицеры, генералы, генштабы, стратегически-космические войска, которые контролируют конкретные объекты.

Я знаю четко еще по союзу, как они готовятся, какие силы вовлечены — это несколько десятков человек с самого верха — вниз, до самого пуска. И на каждом этапе люди понимают, что подготовив эти пуски, нажав подготовительные кнопки, они несут на себя смерть.

И на этом этапе, я думаю, также не будет много поклонников такой головокружительной судьбы для себя, для России и для мира в целом.

Кого нанимает Россия на войну

— Кого сейчас Россия взимает для войны на территории Украины? Как заставляют тех, у кого нет мотивации и боится ехать на территории Украины?

— Есть несколько категорий. В первую очередь — это наемники, которые сумасшедшие. Идут на войну зарабатывать, они уже втянуты в кровь. Это как раз те люди, которых подбирают в разных уголках России и Востока. К примеру, из Сирии. Воевавшие там русские наемники в Африке. Им нечего терять, им бы воевать за деньги. Но это маленькая категория.

Вторая категория — это сегодня мобилизация бывших военнослужащих. Здесь как раз проблема Путина, ведь люди с опытом, с семьями и детьми не хотят воевать.

Они даже могут поддерживать Путина, но не хотят воевать.

И здесь проблема, что даже в военкоматах не могут их призвать. Часть военкоматов сжигают, для того чтобы не было учетов. Это их проблема, которую нельзя решить сиюминутно.

Третья — это те люди, которые только призываются по закону Российской Федерации. Это молодые, их бросать в бой невозможно, тем более что Путин говорил, что этого не будет.

Но уже постепенно их готовят, особенно курсанты военных училищ, для того чтобы они участвовали в таких “операциях”. Возможно, хотят создать правовые предпосылки, чтобы после 9-го мая объявить войну. И момент того, что это уже не “спецоперация”, а война — позволяет их мобилизовать.

Всем украинцам хочется знать, когда закончится война. Военный эксперт Олег Жданов в своем интервью рассказал свои мысли о ситуации, которая может сложиться.