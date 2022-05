Сценарии войны, перспективы и агрессивность Путина перед концом. Интервью экс-главы разведки Николая Маломужа

Николай Маломуж — украинский военный, бывший Председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины. Он рассказал о ситуации в Украине и возможных сценариях развития войны.

— Какие сейчас сценарии развития войны в Украине? Будет ли Путин сейчас пытаться бросить все вооружение. И существуют ли еще у него какие-нибудь надежды на захват Киева?

На сегодняшний день Путин формирует как раз ту стратегическую позицию, которая ему выгодна. Чтобы предоставить, в первую очередь, российскому обществу не только информацию, но и уверенность, что они побеждают Украину.

Изменив риторику, что у него уже нет глобальных планов, а только отстаивать так называемые образования “ДНР” и “ЛНР” в пределах географических коридоров, возможно еще образование южного коридора.

И он пытается реализовать этот сценарий для того, чтобы во время переговоров с нашей стороной, с руководством Украины, задать вопрос, чтобы эти территории сохранили статус-кво (возвращение в исходное состояние — ред.). Более того, и южный коридор.

Поэтому все усилия он пытается сконцентрировать на Донецком, Луганском и Южном направлениях.

Путин пытается захватить как можно больше территорий и говорит о переговорах. Зачем? Чтобы показать России, обществу, особенно к 9 мая, что они достигли задач, которые поставили перед собой.

— Сегодня позиция изменилась, мы знаем всю оперативную информацию в окружении Путина. Его убедили, что таким форматом выйти на мир, как выведены были войска на 24 февраля, он, разумеется, будет проигрывать.

Мы предполагаем, что несколько недель, до 9-го мая, будут идти активные и агрессивные бои. По направлениям: Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области. Ну и угрозы по некоторым направлениям юга — это Одесса, Приднестровье.

В данной ситуации мы говорим, что действительно по некоторым направлениям продвинулся российский агрессор. Но буквально сегодня у нас есть мощные контрудары, например, в Харьковской области.

Очень мощную операцию провели и в Донецком, Луганском направлении, в южных регионах. То есть реализация этого плана, который он поставил не только к захвату, но и отчетности, что он достигнет что-то на 9 мая, фактически срывается.

Понятно, что Путин пытается запугать людей в разных регионах Украины. Это обстрелы ракетами, Калибр и Искандер. Начиная со Львова, заканчивая Донецкой и Луганской областями, а также столицей Украины. Раньше это было табу, можно сказать, но сегодня уже никаких “тормозов” нет.

Путин видит, что собрались министры обороны 40 стран мира и приняли общую концепцию борьбы с агрессором — Российской Федерацией. Уже понятно, что у него нет каких-либо ограничений: или агрессивно себя показывать, или отступать. Он отступать не желает.

— Было принято решение о предоставлении Украине помощи по программелэнд-лиз, а это уже системы Петриот, системы ракет, это системы радиотехнического контроля, обесценивающие все системы Российской Федерации.

Это уже самолеты F-15, а это уже новейшее вооружение, но мощное, сильное, имеющее стратегическое значение.

Поэтому сейчас он спешит. И мы видим, что будут решать следующие 2-3 недели.

Я думаю, что 9-го мая ему не о чем будет отчитываться. Понятно, что он будет делать вид, что он все-таки чего-то там добился. Хотя этого реально не будет, и будет понятно форматы мобилизации, ресурсов на новую борьбу не только с Украиной, но, как он уже сказал, из НАТО и США.

Разные будут использовать фейки и эпитеты, чтобы показать, что у него есть какая-то перспектива. Но перспектив, в целом, уже нет. Ресурсный формат для России уже обесценен, особенно в плане боевой техники, новейшего вооружения и мотивированного личного состава.

У нас мотивация сверхмощная, мы не раз, еще до войны, указывали прямо Путину, что объединенный народ, который и есть Украина — он не по зубам России и любой армии мира. Потому что мы мотивированы обороняться. Когда повстает народ, его нельзя завоевать, в какой-либо точке мира. А тем более в Украине.

— Что еще может придумать Путин до 9 мая, чтобы сделать хоть какую-то видимость успеха на территории Украины?

— Если говорить о наиболее опасных темах, он может привлечь весь арсенал, который сегодня сконцентрирован на базе Черноморского флота — это подлодки, это несколько десятков крылатых ракет.

Это Искандеры, которые он разместил в Белгородской области. Буквально шесть мощных дивизионов, которые могут бить по всем городам Украины — до 500, 600, 1000 км. Поэтому могут начаться эти ракетные пуски, как будто на наши военные заводы, железные дороги, пункты дислокации, штабы, но если говорить правду, то и на жилые комплексы.

В стратегическом формате, боевом формате, кроме того, что уже объединились ведущие страны мира не только экономически, финансово, санкциями, но и боевом формате, техническом и разведывательном.

— Американская, британская, немецкая разведки, которые никогда не давали суперсекретных данных, будут помогать Украине. Поэтому сейчас принятые законодательные акты о передаче всех разведданных — ЦРУ, ФБР, РУМО, МИ-6, БНД и разведка Франции.

