Интервью

Сценарии войны, перспективы и агрессивность Путина перед концом. Интервью экс-главы разведки Николая Маломужа

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 01 мая 2022, 23:33
Микола Маломуж інтерв’ю

Больше новостей
Підсумки візиту Ненсі Пелосі до Києва
Америка будет поддерживать Украину до победы. Итоги визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Довідки ВПО у Дії 2022 - як подати заявку на отримання довідки переселенця
Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії
лікарняний під час війни
Больничный во время войны — советы, как оформить от Минздрава
Смотреть больше

Материалы по теме

Підсумки візиту Ненсі Пелосі до Києва
Америка будет поддерживать Украину до победы. Итоги визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Довідки ВПО у Дії 2022 - як подати заявку на отримання довідки переселенця
Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії
лікарняний під час війни
Больничный во время войны — советы, как оформить от Минздрава

Видео
0:04:14
Підсумки візиту Ненсі Пелосі до Києва

Америка будет поддерживать Украину до победы. Итоги визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
0:05:26
Звернення Зеленського 1 травня
ВСУ отвечают захватчикам. Обращение Зеленского об эвакуации из Мариуполя и обстрелах Украины
0:02:05
Евакуація з Азовсталі розпочалася - понад 100 людей їдуть на підконтрольну Україні територію
Частичная эвакуация людей из Азовстали прошла успешно! Кого удалось спасти из блокадного Мариуполя
0:06:10
Коли Україна отримає статус кандидата в ЄС - Стефанішина
Сегодня исторический слом — Стефанишина рассказала, когда Украина получит статус кандидата в члены ЕС
0:02:30
Перехоплені розмови
Есть те, кто готов калечить себя, а есть — кто готов убивать детей. Новые перехваты разговоры оккупантов
0:03:28
Як шестирічна дівчинка допомагає ЗСУ
Более 100 тыс. грн за два концерта — как шестилетняя флейтистка из Днепра помогает ВСУ
0:03:10
Курси домедичної допомоги в Дніпрі
Спрос немалый: как в Днепропетровской области людей учат оказывать домедицинскую помощь
0:06:12
Опалення взимку
Без газа и отопления…или нет? Сможет ли страна согреть украинцев осенью-зимой 2022/23
0:03:19
Як живуть люди в Харкові під час війни - репортаж будинку ОСББ
300-литровый запас воды, лекарства, солнечная панель — как харьковчане оборудовали дом-крепость
Гробки 2022
Традиции больше всего: когда поминальные дни в Украине в 2022 году и как их следует проводить
Больше видео
Історія мешканців Херсонщини, яким вдалося врятуватися з окупації росіян
Читать дальше
Каждые пять минут стреляли — земля тряслась! Истории жителей Херсонской области об ужасах российской оккупации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь