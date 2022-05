Сценарії війни, перспективи й агресивність Путіна перед кінцем. Інтерв’ю екс-голови розвідки Миколи Маломужа

Микола Маломуж — український військовий, колишній Голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. Він розповів про ситуацію в Україні та можливі сценарії розвитку війни

— Які нині є сценарії розвитку війни в Україні? Чи буде Путін зараз намагатися кинути усе озброєння. І чи існують ще у нього якісь надії на захоплення Києва?

На сьогодні Путін формує якраз ту стратегічну позицію, яка йому вигідна. Щоб надати насамперед російському суспільству не тільки інформацію, але впевненість, що вони перемагають Україну.

Змінивши риторику, що він вже не має глобальних планів, а тільки відстоювати так звані утворення ДНР і ЛНР в межах географічних коридорів, можливо ще утворення південного коридору.

І він намагається реалізувати цей сценарій для того, щоб під час переговорів з нашою стороною, з керівництвом України поставити питання, щоб уже ці території зберегли статус-кво (повернення до вихідного стану — ред.). Мало того і південний коридор.

Тому всі зусилля, які у Путіна є, він намагається сконцентрувати й на Донецькому Луганському і на Південному напрямку.

Путін намагається захопити якомога більше територій і уже говорить про переговори. Для чого? Щоб показати Росії, суспільству, особливо до 9 (травня — ред.), що вони досягли тих завдань, які поставили перед собою.

— Сьогодні позиція змінилась, ми знаємо всю оперативну інформацію в оточенні Путіна. Його переконали, що таким форматом вийти на мир, як виведені були війська на 24 лютого, він, зрозуміло, буде програвати.

Що ми передбачаємо, що декілька тижнів, до 9-го (травня — ред.), будуть іти активні, агресивні бої. По напрямках: Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області. Ну і загрози по деяких напрямках півдня — це Одеса, Придністров’я.

В даній ситуації ми говоримо про те, що так, дійсно по деяких напрямках просунувся російський агресор. Але буквально сьогодні ми маємо потужні контрудари, наприклад, в Харківській області.

Дуже потужну провели операцію і в Донецькому, Луганському напрямках, в південних регіонах. Тобто реалізація цього плану, який він поставив не тільки щодо захоплення, але і звітування, що він досягне щось на 9-те травня, фактично зривається.

Зрозуміло, що Путін намагається залякати людей в різних регіонах України. Це обстріли ракетами й крилаті, й Калібр й Іскандер. Починаючи від Львова, закінчуючи Донецькою і Луганською областями та столицею України. Раніше це було табу, можна сказати, але сьогодні вже жодних “гальм” немає.

Путін бачить, що зібралися міністри оборони 40-ка країн світу і прийняли спільну концепцію боротьби з агресором — Російською Федерацією. Уже зрозуміло, що в нього немає якихось обмежень, або агресивно себе показувати, або відступати. Він відступати не хоче.

— Було ухвалено рішення про надання Україні допомоги за програмою ленд-ліз, а це вже системи Петріот, системи ракет, це системи радіотехнічного контролю, які знецінюють всі системи Російської Федерації.

Це вже літаки F-15, а це вже новітнє озброєння, але потужне, сильне, які мають стратегічне значення.

Тому наразі, він поспішає. І ми бачимо, що будуть вирішальні наступні 2-3 тижні.

Я думаю, що 9-го травня йому не буде про що звітувати. Зрозуміло, що він буде удавати, що він все ж таки чогось там досяг. Хоча цього реально не буде, і буде зрозуміло формати мобілізації, ресурсів на нову боротьбу не тільки з Україною, а, як він вже сказав, з НАТО та США.

Різні буде використовувати фейки й епітети, щоб показати, що він має якусь перспективу. Але перспектив, в цілому, уже немає. Ресурсний формат для Росії уже знецінений, особливо в плані бойової техніки, новітнього озброєння і мотивованого особового складу.

У нас мотивація надпотужна, ми не одноразово, ще до війни, вказували прямо Путіну, що об’єднаний народ України не по зубах Росії й будь-якій армії світу. Тому що ми мотивовані на оборону. Коли підіймається народ, його не можна завоювати, в будь-якій точці світу. А тим більше в Україні.

— Що ще може придумати Путін до 9-го травня, аби зробити хоч якусь видимість успіху на території України?

— Якщо говорити про найбільш небезпечні теми, він може залучити весь арсенал, який сьогодні сконцентрований на базі Чорноморського флоту — це підводні човни, це декілька десятків крилатих ракет.

Це Іскандери, які він розмістив сьогодні в Бєлгородській області, буквально шість потужних дивізіонів, які можуть бити по всіх містах України. До 500, 600, 1000 кілометрів. Тому можуть початись ці ракетні пуски, як начебто на наші військові заводи, залізниці, пункти дислокації, штаби, але якщо говорити правду, то і на житлові комплекси.

В стратегічному форматі, бойовому форматі, окрім того, що вже об’єднались провідні країни світу не тільки економічно, фінансово, санкціями, але вже й бойовому форматі, технічному і розвідувальному.

— Американська, британська, німецька розвідки, які ніколи не давали суперсекретних даних, допомогають Україні. Тож нині прийняті законодавчі акти про передачу всіх розвідданих — ЦРУ, ФБР, РУМО при Міністерстві оборони США, МІ-6, БНД та розвідка Франції.

