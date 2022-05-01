Сценарії війни, перспективи й агресивність Путіна перед кінцем. Інтерв’ю екс-голови розвідки Миколи Маломужа

Микола Маломуж — український військовий, колишній Голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. Він розповів про ситуацію в Україні та можливі сценарії розвитку війни

Про плани Путіна

— Які нині є сценарії розвитку війни в Україні? Чи буде Путін зараз намагатися кинути усе озброєння. І чи існують ще у нього якісь надії на захоплення Києва?

На сьогодні Путін формує якраз ту стратегічну позицію, яка йому вигідна. Щоб надати насамперед російському суспільству не тільки інформацію, але впевненість, що вони перемагають Україну.

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Але для того, щоб були більш знакові позиції, він намагається захопити нові території.

Змінивши риторику, що він вже не має глобальних планів, а тільки відстоювати так звані утворення ДНР і ЛНР в межах географічних коридорів, можливо ще утворення південного коридору.

І він намагається реалізувати цей сценарій для того, щоб під час переговорів з нашою стороною, з керівництвом України поставити питання, щоб уже ці території зберегли статус-кво (повернення до вихідного стану — ред.). Мало того і південний коридор.

Тому всі зусилля, які у Путіна є, він намагається сконцентрувати й на Донецькому Луганському і на Південному напрямку.

Але паралельно ще погрожує нам з боку Придністров’я, куди намагається перекинути якісь свої контингенти й засоби ураження.

Путін намагається захопити якомога більше територій і уже говорить про переговори. Для чого? Щоб показати Росії, суспільству, особливо до 9 (травня — ред.), що вони досягли тих завдань, які поставили перед собою.

Про розвиток подій

— Сьогодні позиція змінилась, ми знаємо всю оперативну інформацію в оточенні Путіна. Його переконали, що таким форматом вийти на мир, як виведені були війська на 24 лютого, він, зрозуміло, буде програвати.

А він же хоче бути переможцем, можливо навіть видимо. Але через нові наступи, нові жертви, нові захоплення.

Що ми передбачаємо, що декілька тижнів, до 9-го (травня — ред.), будуть іти активні, агресивні бої. По напрямках: Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області. Ну і загрози по деяких напрямках півдня — це Одеса, Придністров’я.

В даній ситуації ми говоримо про те, що так, дійсно по деяких напрямках просунувся російський агресор. Але буквально сьогодні ми маємо потужні контрудари, наприклад, в Харківській області.

Дуже потужну провели операцію і в Донецькому, Луганському напрямках, в південних регіонах. Тобто реалізація цього плану, який він поставив не тільки щодо захоплення, але і звітування, що він досягне щось на 9-те травня, фактично зривається.

Путін сьогодні нарощує нові зусилля, кидає останні резерви, які мобілізували.

Зрозуміло, що Путін намагається залякати людей в різних регіонах України. Це обстріли ракетами й крилаті, й Калібр й Іскандер. Починаючи від Львова, закінчуючи Донецькою і Луганською областями та столицею України. Раніше це було табу, можна сказати, але сьогодні вже жодних “гальм” немає.

Путін бачить, що зібралися міністри оборони 40-ка країн світу і прийняли спільну концепцію боротьби з агресором — Російською Федерацією. Уже зрозуміло, що в нього немає якихось обмежень, або агресивно себе показувати, або відступати. Він відступати не хоче.

Однією з дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація» ????????. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Рф. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї — ???????? суттєво посилюється. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2022

Про ленд-ліз

— Було ухвалено рішення про надання Україні допомоги за програмою ленд-ліз, а це вже системи Петріот, системи ракет, це системи радіотехнічного контролю, які знецінюють всі системи Російської Федерації.

Це вже літаки F-15, а це вже новітнє озброєння, але потужне, сильне, які мають стратегічне значення.

Тому наразі, він поспішає. І ми бачимо, що будуть вирішальні наступні 2-3 тижні.

Я думаю, що 9-го травня йому не буде про що звітувати. Зрозуміло, що він буде удавати, що він все ж таки чогось там досяг. Хоча цього реально не буде, і буде зрозуміло формати мобілізації, ресурсів на нову боротьбу не тільки з Україною, а, як він вже сказав, з НАТО та США.

Різні буде використовувати фейки й епітети, щоб показати, що він має якусь перспективу. Але перспектив, в цілому, уже немає. Ресурсний формат для Росії уже знецінений, особливо в плані бойової техніки, новітнього озброєння і мотивованого особового складу.

У нас мотивація надпотужна, ми не одноразово, ще до війни, вказували прямо Путіну, що об’єднаний народ України не по зубах Росії й будь-якій армії світу. Тому що ми мотивовані на оборону. Коли підіймається народ, його не можна завоювати, в будь-якій точці світу. А тим більше в Україні.

Про вигадки Путіна до 9-того травня

— Що ще може придумати Путін до 9-го травня, аби зробити хоч якусь видимість успіху на території України?

— Якщо говорити про найбільш небезпечні теми, він може залучити весь арсенал, який сьогодні сконцентрований на базі Чорноморського флоту — це підводні човни, це декілька десятків крилатих ракет.

Це Іскандери, які він розмістив сьогодні в Бєлгородській області, буквально шість потужних дивізіонів, які можуть бити по всіх містах України. До 500, 600, 1000 кілометрів. Тому можуть початись ці ракетні пуски, як начебто на наші військові заводи, залізниці, пункти дислокації, штаби, але якщо говорити правду, то і на житлові комплекси.

Агресивність вона буде, тому що він передбачає, що йому може бути кінець.

В стратегічному форматі, бойовому форматі, окрім того, що вже об’єднались провідні країни світу не тільки економічно, фінансово, санкціями, але вже й бойовому форматі, технічному і розвідувальному.

Про допомогу розвідки різних країн

— Американська, британська, німецька розвідки, які ніколи не давали суперсекретних даних, допомогають Україні. Тож нині прийняті законодавчі акти про передачу всіх розвідданих — ЦРУ, ФБР, РУМО при Міністерстві оборони США, МІ-6, БНД та розвідка Франції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/BmT3CLuyu7



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 1, 2022

Ми маємо уже повну картину всіх переміщень Росії, всіх задумів російського політичного керівництва.

І ми сьогодні говоримо, що Путін загрожує застосуванням тактичної ядерної зброї — він загнаний в куток, як ото ведмідь, і він буде намагатися що завгодно робить, щоб не програти. Це на сьогодні найнебезпечніша ситуація.

Але ми говоримо і попереджуємо Путіна прямо: всі засоби контролю: тактичні, стратегічні, знаходяться під повним контролем наших союзників.

Кожен квадратний кілометр, або і метр території РФ – під контролем інших країн.

Це надпотужні системи. І навіть британська розвідка технічна, це наші колеги, ми з ними займалися, показала всі точки, де розташоване тактичне озброєння Росії, балістичні ракети шахтного типу — на кораблях, на гусеницях.

Тобто підготовка до пусків тактичного озброєння, тим більше балістичного, буде відома. І зрозуміло, щойно буде підготовка до пуску, на нього може бути завданий удар з боку різних країн світу. А це кінець Росії.

Про ядерну зброю

— Чи не побоїться оточення Путіна виконувати ось цей злочинний наказ про застосування ядерної зброї?

— Це повинне спочатку бути не технічне рішення, не військове, а політичне рішення. Путін, Шойгу, Бортніков і ще кілька осіб, які б могли ухвалити стратегічне рішення про застосування цієї зброї. Вони також далеко не самовбивці.

І ще одна складова: це підготовка самого пуску. Це залучення крім учасників цього процесу, це офіцери, генерали, генштабу, стратегічно-космічних військ, ті які контролюють конкретні об’єкти.

Я знаю чітко ще по союзу, як вони готуються, які сили залучені — це декілька десятків осіб з самого “верху” до “низу”, до самого пуску. І на кожному етапі люди розуміють, що підготувавши ці пуски, натиснувши кнопки підготовчі, вони несуть на себе смерть.

І на цьому етапі, я думаю, також не буде багато прихильників такої карколомної долі для себе, для Росії й для світу в цілому.

Кого наймає Росія на війну

— Кого зараз Росія стягує для війни на території України? Як змушують тих, хто не має мотивації й боїться їхати на території України?

— Є кілька категорій. Насамперед — це найманці, які божевільні. Які ідуть на війну заробляти, вони вже втягнуті в кров. Це якраз ті люди, яких підбирають в різних куточках Росії й Сходу. Це, наприклад, Сирія. Росіяни, які там воювали, найманці в Африці. Їм немає чого губити, їм би воювати за гроші. Але це невелика категорія.

Друга категорія, це сьогодні мобілізація колишніх військовослужбовців. Тут якраз проблема, люди з досвідом, з сім’ями й дітьми не хочуть воювати.

Вони навіть можуть підтримувати Путіна, але воювати не хочуть.

І тут проблема, що навіть в військкоматах не можуть їх призвати. Частину військкоматів спалюють, для того, щоб не було обліків. Це проблема Путіна, яку не можна вирішити одномоментно.

Третя — це ті люди, які тільки призиваються згідно з законом Російської Федерації. Це молоді, їх кидати в бій неможливо, тим паче що Путін казав, що цього не буде.

Але вже поступово їх готують, особливо курсанти військових училищ, для того, щоб вони брали участь в таких “операціях”. Можливо, створюють правові передумови, щоб після 9-го травня оголосити війну. І момент того, що це вже не “спецоперація”, а війна — це дозволяє їх мобілізувати.

Всім українцям хочеться знати, коли закінчиться війна. Нещодавно військовий експерт Олег Жданов у своєму інтерв’ю розповів свою думку щодо ситуації, яка може скластися.