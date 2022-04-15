Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі

Путін уже не вперше погрожує світові ядерною зброєю. Президента РФ, напевно, “душить” заздрість, що усі країни розвиваються, хочуть зміцнювати відносини між собою, вступаючи в різні союзи, та йти вперед до кращого майбутнього.

В той час як сама Росія та її керівництво сумує за СРСР та його устроєм і великими кроками, навіть стрибками, повертається у минуле.

Навіть на обкладинках світових видань Володимира Путіна карикатурно зображали як мавпу, що грається з червоною кнопкою. Попри всі жарти та прогнози експертів, ніхто не знає, що в голові у російського диктатора, тож треба бути готовим до всього.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Сьогодні Вікна розкажуть тобі, що робити у разі ядерного вибуху.

(джерело фото Unsplash)

Насамперед треба знати зону ураження від вибуху. Вважається, що усі, хто опиниться на відстані 800–1000 м від епіцентру вибуху, можуть померти з імовірністю 90%.

Ті, хто будуть трохи далі, на відстані 3000–3500 м, мають шанс вижити 50%.

Пам’ятай! Радіація поширюється дуже швидко, тож на те, щоб заховатися, буде приблизно п’ять хвилин.

Що робити під час ядерного удару

Якщо ядерний “гриб” застав тебе на вулиці, у жодному разі не дивися на нього, адже можна осліпнути. Ляж на землю, підклавши руки під тулуб, та залишайся в такому положенні, поки не пройдуть дві ударні хвилі.

Обов’язково треба закрити обличчя і дихальні шляхи хусткою чи шарфом.

(Джерело фото Unsplash)

Де ховатися від ядерного удару

Викладач хімії, кандидат хімічних наук Гліб Репіч розповідає: якщо по нас станеться ядерний удар, то це буде саме тактична ядерна зброя, яку несуть Іскандери або крилаті ракети.

Їм потрібен час, щоб долетіти, тож буде оголошена повітряна тривога і ти матимеш змогу сховатися.

Найкраще — заховатися в штатному бомбосховищі чи метро. Проте метро закриється за п’ять хвилин після оголошення тривоги.

Якщо у тебе є приміщення під землею, облаштоване так, щоб там можна було провести якийсь час, то варто сидіти там. В ідеалі місяць або більше, якщо знадобиться.

(Джерело фото Pexels)

Якщо ти перебуваєш у квартирі чи приватному будинку, варто затулити всі вікна та двері ганчірками, вимкнути вентиляцію та затулити всі проміжки.

Якщо ж у багатоповерховому будинку без підвалу — варто піднятися вище десятого поверху. Зробити те саме — затулити всі щілини. Ховайтеся в коридорі, ванній кімнаті, там, де немає вікон.

Що брати з собою в сховок під час ядерного удару

Якщо відбудеться ядерний вибух, то у схованці доведеться сидіти тижнями чи навіть місяцями. Чекати, поки минуть дві хвилі радіації та кілька радіаційних дощів.

Тож треба зробити великі запаси бутильованої води, їжі, що не псується, сірників, свічок, ліків.



Обов’язково треба придбати радіо на батарейках. Інтернету та мобільного зв’язку може не бути, тож по радіо можна буде дізнаватися інформацію від ДСНС, слухати новини тощо.

(Джерело фото Unsplash)

Не варто їсти продукти, що були на вулиці, адже є ризик, що вони заражені.

У разі якщо потрібно терміново вийти на вулицю, закривай усі частини тіла від радіоактивного пилу, у жодному разі не лягай на землю і не потрапляй під дощ — кожна крапля смертельно небезпечна.

Аптечка під час ядерного вибуху

Звичайно, треба мати стандартну аптечку, де будуть жарознижувальні, противірусні, антисептики, засоби першої допомоги та інші потрібні тобі ліки. Проте варто мати ще спеціальні препарати, які можуть допомогти.

Насамперед це йод. Гліб Репіч каже, що після вибуху за 10−15 хвилин почнуться радіоактивні опади. Рівень радіації на місцевості почне стрімко зростати. Відбудеться радіоактивне зараження, тож йод може допомогти.

Ондансетрон — протиблювотний засіб, який усуває нудоту, необхідний для боротьби з основними проявами первинної реакції при радіаційному впливі.

Радіогардас — для профілактики накопичення в організмі та прискорення виведення з нього радіоізотопів цезію та рубідію.

Ядерну зброю Росія ще не застосувала, проте використовує заборонені фосфорні боєприпаси. Раніше ми розповідали, як розпізнати хімічну атаку та підготуватися до неї.