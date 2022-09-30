Психологія

Антидот до безсилля: як заспокоїтися, якщо боїшся ядерного удару

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 30 Вересня 2022, 16:44
ядерний удар
Фото: Unsplash

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