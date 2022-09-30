Антидот до безсилля: як заспокоїтися, якщо боїшся ядерного удару

Останнім часом наше інформаційне суспільство не перестає говорити про загрозу ядерного удару. І це цілком виправдано. Судячи з заяв РФ, краще говорити та готуватися до потенційної загрози, ніж ігнорувати її.

Боятися — це нормально?

Ти можеш відчувати страх і тривогу стосовно прямої загрози життю, це цілком природно. До того ж ядерний удар — не жарти, його наслідки відчують навіть за сотні кілометрів.

У комплекті до цих почуттів ти можеш помітити невизначеність та безпорадність. Адже ніхто не може гарантувати, коли, куди й чи дійсно відбудеться ця ядерна атака.

Також ти не можеш знати, де опинишся в цей час, і не у твоїх силах повпливати на те, буде ядерний удар чи ні. Неможливість вплинути на те, що прямо стосується твого життя, також посилює тривогу.

У цей час важливо подбати про техніку безпеки та вивчити план дій, якщо щось трапиться. Та не варто забувати про психологічну стабільність. Ми розповіли про техніки, які допоможуть вгамувати тривогу.

Раптова тривога

Якщо ти зненацька відчуваєш приплив неконтрольованої тривоги, то спробуй ці практики:

Дихальні техніки

Займи зручне положення в усамітненому місці, де ніхто не потурбує. Закрий очі та зосередься на диханні, використовуючи техніку прямокутника.

Треба робити вдих на три рахунки й видих — на шість. Ти навіть можеш уявляти перед собою цю фігуру.

Пам’ятай: дихання — це перше, що тобі під силу контролювати в безконтрольній ситуації. Вгамувавши вир емоцій, ти зможеш діяти раціонально та швидко.

Техніка стабілізації за сенсорними відчуттями

Наступна техніка — це відволікаючий манер для твоєї свідомості, однак він дієвий і допоможе прийти до тями.

Її суть в тому, що треба дати собі завдання. Наприклад, знайти очима п’ять предметів синього кольору, доторкнутися до чотирьох речей, які мають різну текстуру, назвати три звуки, які чуєш.

Варіацій може бути багато, треба задіювати свої сенсорні відчуття: слух, дотик, смак, нюх, зір, почуття в просторі та рівновага. За допомогою них ти зможеш відволіктися.

Зміни діяльність

Якщо читати новини про ймовірний ядерний удар цілий день, краще не стане, навпаки тривога зростатиме. Щоб опанувати себе — зміни діяльність.

Можеш подивитися фільм, зайнятися спортом або малюванням. Зроби щось приємне для себе тут і зараз.

Головне не придушувати в собі емоцію. Ти маєш чітко розуміти її, щоб між варіантами тонути або екологічно та ефективно випустити її, ти обрав(-ла) другий.

Тривога виникає часто

Якщо все добре, а потім тебе охоплює тривога, паніка та страх і це повторюється певний час, то допомогти тобі можуть такі кроки.

Прибирай тригер.

Лікар, щоб призначити правильні ліки, має визначити першопричину, що саме дало збій в організмі й запустило запальний процес. За цим принципом працює майже все.

Тож, щоб позбутися тривоги, треба визначити, що її викликало, і прибрати це, інакше відчуття нікуди не зникне.

Зазвичай тривогу викликають джерела інформації, де ти читаєш новини, та обговорення потенційної небезпеки. У такому разі обмеж свій інформаційний простір до кількох джерел, яким довіряєш, та переглядай тільки їх.

Здорові звички — здоровий(-а) ти

Дотримуйся корисних звичок: збалансований раціон, регулярна фізична активність та сон, відмова від алкоголю та зменшення кофеїну. Це основи, без них відновитися та вийти з замкненого тривожного кола буде дуже важко.

Відслідковуй емоції

Найкращий помічник у тому, щоб відслідкувати емоції — щоденник самоспостережень. Зроби чотири колонки:

Думки, які виникли стосовно ситуації. Яку емоцію відчуваю? Що мені хочеться зробити? А що вже зробив(-ла) для цього?

Важливо пам’ятати, що ядерний удар — не твоя сфера впливу, ти ніяк не зможеш вплинути на це рішення чи змінити його.

Твоя сфера впливу — це ти й твоя безпека: зібрати тривожну валізку, вивчити план дій, якщо раптом це станеться, підготуватися морально, що таке можливо — це твоя сила та антидот до безсилля.

Усі ми сподіваємося на краще, однак готовим треба бути до будь-яких сценаріїв. Ми прописали для тебе чіткий алгоритм дій. Читай, що робити в разі ядерного удару.

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