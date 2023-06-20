Головна загроза — це контроль окупантів над станцією: Буданов про можливість підриву Запорізької АЕС росіянами

Чого очікувати від російських загарбників, вже досить складно зрозуміти після численних злочинів, які вони вчинили проти нашого народу. Однак для того, щоб ефективно вести боротьбу з окупантами, продовжує свою роботу українська розвідка.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про телефонний дзвінок між окупантами перед підривом Каховської ГЕС та можливість повторення теракту, але вже з Запорізькою АЕС.

Про підрив окупантами Каховської ГЕС

Досить-таки сумне питання, тому що катастрофа, на жаль, вже відбулась.

По-перше, ця штучна техногенна катастрофа, терористичний акт та акт геноциду було здійснено свідомо росіянами. Всі плітки, чутки про те, що може там якось було інакше, не відповідають дійсності.

Зараз також дивляться

Є досить багато фактів, які прямо показують, як все це відбувалось. Найцікавіше, що за півгодини по радіо-мережі був вихід на російський підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС. Їм командування сказало дуже швидко зібратись та покинути цю територію.

Водночас туди прибула група спеціального призначення, після чого відбувся підрив.

Є ще один цікавий факт, що підрозділ російських окупаційних військ, який знаходився поряд, не знав, що ця акція відбудеться. І ця подія застала їх зненацька, так само як і всіх інших.

Про можливість підриву окупантами Запорізької АЕС

На жаль, саме зараз насправді певна загроза існує. Тому що насамперед Запорізька АЕС, як знаходилась, так і перебуває під контролем окупантів. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на ЗАЕС.

Але друге найстрашніше, що за цей час Запорізька АЕС була додатково замінована, а саме — охолоджувач.

Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то існує велика ймовірність, що будуть значні проблеми.

Детальніше про те, в якому стані нині ЗАЕС та чи генерує вона енергію — дізнайся у відео:

Також раніше ми розповідали, чи може статися аварія на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської ГЕС та яка зона ураження радіацією.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!