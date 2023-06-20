Главная угроза — это контроль оккупантов над станцией: Буданов о возможности подрыва Запорожской АЭС россиянами

Чего ждать от российских захватчиков, уже достаточно сложно понять после многочисленных преступлений, которые они совершили против нашего народа. Однако для того чтобы эффективно вести борьбу с оккупантами, продолжает свою работу украинская разведка.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о телефонном звонке между оккупантами перед подрывом Каховской ГЭС и возможности повторения теракта, но уже с Запорожской АЭС.

О подрыве оккупантами Каховской ГЭС

Весьма печальный вопрос, потому что катастрофа, к сожалению, уже произошла.

Во-первых, эта искусственная техногенная катастрофа, террористический акт и акт геноцида был совершен заведомо россиянами. Все сплетни, слухи о том, что может там как-то было иначе, не соответствуют действительности.

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Есть достаточно много фактов, прямо показывающих, как все это происходило. Самое интересное, что через полчаса по радиосети был выход на российское подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС. Им командование сказало очень быстро собраться и покинуть эту территорию.

В то же время, туда прибыла группа специального назначения, после чего произошел подрыв.

Есть еще один интересный факт, что находившееся рядом подразделение российских оккупационных войск не знало, что эта акция состоится. И это событие застало их врасплох, равно как и всех остальных.

О возможности подрыва оккупантами Запорожской АЭС

К сожалению, именно сейчас действительно определенная угроза существует. Потому что, прежде всего, Запорожская АЭС, как была, так и находится под контролем оккупантов. И правда в том, что уничтожив дамбу, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям, работающим на ЗАЭС.

Но второе самое страшное, что за это время Запорожская АЭС была дополнительно заминирована, а именно — охладитель.

Если они выведут его из строя путем подрыва, существует большая вероятность, что будут значительные проблемы.

Подробнее о том, в каком состоянии сейчас ЗАЭС и генерирует ли она энергию — узнай из видео:

Также ранее мы рассказывали, может ли произойти авария на ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС и какая зона поражения радиацией.

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