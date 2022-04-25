Чи може Росія застосувати ядерну зброю та чому Путін уже згаяв свій шанс — Андрій Загороднюк

Росія погрожує світові ядерною зброєю. Чи реальна загроза та чи може Росія застосувати ядерну зброю, аби досягти поставлених завдань у ході війни в Україні?

На ці питання в ефірі телемарафону відповів колишній міністр оборони України та голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

Я не вірю в це (у застосування Росією тактичної ядерної зброї). Шанс лякати ядерною зброєю Путін вже пропустив.

— Це, звичайно, суб’єктивна думка і залишається якась вірогідність, особливо щодо його раціональності й адекватності як людини, тому в принципі там все можливо, але якщо якесь раціональне мислення залишилося, у Путіна вже немає ніяких перспектив добитися чогось ядерною зброєю.

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Впродовж останніх тижнів ми спостерігаємо, що деякі країни остаточно визначилися, на чиєму вони боці та “розвернулися” до України. Крім того, зростає політична залученість наших ключових союзників — США і Великої Британії.

Тож, вважає Загороднюк, навіть якщо Росія застосує таку зброю, вона не змінить цих настроїв та підтримки України з боку країн-союзників.

Ба більше, тоді постане питання про безпосередню залученість США та Британії до війни в Україні. Це може статися за рахунок використання ракетної чи авіаційної компоненти країн-союзників.

Зараз уже очевидно, що Путін не може владнати з Україною. А будь-яке залучення спроможностей країн-НАТО дуже швидко поставить на ньому хрест.

Навіщо тоді в Росії продовжують підіймати градус напруги та кидатися погрозами — дивись у відео.

Нагадаємо, науковці розробили й виклали у вільний доступ інтерактивну карту, яка показує, чи зачепить тебе ядерний вибух.