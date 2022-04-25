Может ли Россия применить ядерное оружие и почему Путин уже упустил свой шанс — Андрей Загороднюк

Россия угрожает миру ядерным оружием. Реальна ли угроза и может ли Россия применить ядерное оружие для достижения поставленных задач в ходе войны в Украине?

На эти вопросы в эфире телемарафона ответил бывший министр обороны Украины и глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Я не верю в это (в применение Россией тактического ядерного оружия). Шанс пугать ядерным оружием Путин уже упустил.

— Это, конечно, субъективное мнение и остается какая-то вероятность, особенно в его рациональности и адекватности как человека, поэтому в принципе там все возможно, но если какое-то рациональное мышление осталось, у Путина уже нет никаких перспектив добиться чего-нибудь ядерным оружием.

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В последние недели мы наблюдаем, что некоторые страны окончательно определились, на чьей они стороне и “развернулись” к Украине. Кроме того, растет политическая вовлеченность наших ключевых союзников – США и Великобритании.

Поэтому, считает Загороднюк, даже если Россия применит такое оружие, оно не изменит этих настроений и поддержки Украины со стороны стран-союзников.

Более того, тогда возникнет вопрос о непосредственной вовлеченности США и Британии в войну в Украине. Это может произойти за счет использования ракетного или авиационного компонента стран-союзников.

Сейчас уже очевидно, что Путин не может справиться с Украиной. А любое привлечение возможностей стран НАТО очень быстро поставит на нем крест.

Почему тогда в России продолжают поднимать градус напряжения и бросаться угрозами — смотри в видео.

Напомним, ученые разработали и выложили в свободный доступ интерактивную карту, которая показывает, коснется ли тебя ядерный взрыв.