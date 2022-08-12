Если случится самое страшное… Интерактивная карта покажет, коснется ли тебя ядерный взрыв

В то время как ядерная угроза со стороны России растет, каждый может представить себя аналитиком и посмотреть, какими будут последствия ядерного взрыва на экологию и людей в зависимости от разных условий.

Для этого американская некоммерческая организация Outrider Foundation разработала интерактивную карту, с помощью которой можно спрогнозировать последствия от взрыва атомной бомбы. Об этом сообщает Центральноукраинское бюро новостей.

Пользователи могут указывать свое местонахождение, выбирать разные по мощности ядерные бомбы, указывать тип детонации: на земле или в воздухе.

После этого сервис проектирует ядерный взрыв и предоставит информацию о радиусе поражения, взрывной волне, степени радиации и температуре в эпицентре катастрофы. Также можно спрогнозировать потенциальное количество погибших и пострадавших в результате атаки.

Однако это не единственная в своем роде карта. Профессор Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн также создал схожую карту с моделированием взрыва ядерной бомбы, а также интерактивную карту с последствиями ракетных ударов.

Преступления российских военных в Украине доказали, что они способны на любые зверства, даже обстрел атомных электростанций. Читай, что делать, если произошел взрыв на АЭС, и как самостоятельно снизить уровень радиации.