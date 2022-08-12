Раптом станеться найстрашніше… Інтерактивна мапа покаже, чи зачепить тебе ядерний вибух

У той час, як ядерна загроза з боку Росії зростає, кожен може уявити себе аналітиком та подивитися, які наслідки матиме ядерний вибух на екологію та людей, залежно від різних умов.

Для цього американська некомерційна організація Outrider Foundation розробила інтерактивну карту, за допомогою якої можна спрогнозувати, що відбудеться у разі вибуху атомної бомби. Про це повідомляє Центральноукраїнське бюро новин.

Користувачі можуть вказувати своє місцезнаходження, вибирати різні за потужністю ядерні бомби, вказувати тип детонації: на землі чи в повітрі.

Зараз також дивляться

Після цього сервіс проектує ядерний вибух та надасть інформацію про радіус ураження, вибухову хвилю, ступені радіації й температуру в епіцентрі катастрофи. Також можна спрогнозувати потенційну кількість загиблих і постраждалих в результаті атаки.

Проте це не єдина подібна карта. Професор Технологічного інституту Стівенса Алекс Веллерштейн також створив схожу мапу з моделюванням вибуху ядерної бомби, а також інтерактивну карту з наслідками ракетних ударів.

Злочини російських військових в Україні довели, що вони здатні на будь-які звірства, навіть обстріл атомних електростанцій. Читай, що робити, якщо стався вибух на АЕС та як самостійно знизити рівень радіації.