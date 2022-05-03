Брат — погиб, сестра — в больнице: последствия ракетных обстрелов Одессы

За 2 мая враг выпустил по Одесской области четыре ракеты. Вечером того же дня пожарные ликвидировали последствия ракетного удара российских войск по общежитию в Киевском районе Одессы.

В момент удара в здании было пять человек. 15-летний парень погиб, а его 17-летняя сестра получила ранения. Ранее это общежитие уже страдало от обстрелов. В нем выбиты окна, поэтому люди вынуждены были жить в подвале.

Вчерашний ракетный удар повредил одно из зданий находившегося неподалеку монастыря. В нем ударной волной повреждены окна, крыша, было несколько попаданий в стену. Об этом сообщила начальница центра охраны и обороны ОК Південь Наталья Гуменюк.

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Оккупанты уже в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. После предыдущих ударов мост был поврежден, им не пользовались, поэтому обошлось без пострадавших.

А нашим системам ПВО удалось уничтожить вражеский беспилотник Форпост, который пытался вести разведку в Одессе. ВСУ уничтожила также два вражеских катера около оккупированного острова Змеиный.

Наши Вооруженные силы и другие спецслужбы сейчас очень хорошо выполняют свою работу. Ранее мы рассказывали, как СБУ разоблачила диверсантов и обнаружила вражеский склад, а еще предотвратила масштабный теракт.