Эвакуация людей из села Русская Лозовая под Харьковом: россияне ранили волонтера

Населённый пункт Русская Лозовая в Харьковской области уже несколько дней освобожден от российских оккупантов, но те, даже отойдя, ежедневно стреляют по мирным жителям. Поэтому волонтеры на собственных машинах эвакуируют оттуда людей.

Перед началом проводят инструктаж по безопасности, ведь россияне бьют по колоннам, которые двигаются по “зеленым” коридорам. В результате эвакуации один волонтер получил ранение. Его автомобиль разбит вдребезги.

Несмотря на непрерывные обстрелы, вывезти удалось 200 человек, которые два месяца были в оккупации. Тем, кто не захотел или не смог выехать, волонтеры привезли продуктовые наборы.

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По подсчетам горсовета, из 2 000 жителей, которые оставались в Русской Лозовой, более тысячи вывезли в Россию. В селе остаются еще до полутысячи человек.

Многие эвакуированные не знают, куда ехать и что делать дальше. Некоторые остаются в Харькове, а некоторые двигаются дальше на запад. Подробности смотри в видео.

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