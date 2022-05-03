Украина

Эвакуация людей из села Русская Лозовая под Харьковом: россияне ранили волонтера

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 03 мая 2022, 12:30

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Евакуація людей з Руської Лозової 03.05.2022 - волонтера поранили

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