Це не серйозні документи: Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт

У давні часи, коли ще не існувало Росії, на її місці було болото. Тепер же вона і сама втілює лише один бруд, особливо у дипломатичному світі.

Тому Володимир Зеленський під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit пояснив, чому Україна не піде на заморожений конфлікт.

Деякі політики, як і звичайні люди, побоюються, що ця війна може затягнутись надовго і перетворитись на позиційну.

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Подібна тенденція прослідковувалась після вторгнення росіян на Донбас та підписання Мінських домовленостей.

Однак президент України запевняє, що такого очікувати не варто. Оскільки домовленості про припинення вогню ще не означають їх виконання російською стороною і того, що ворог не намагатиметься просунутись далі.

Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт, — наголосив президент.

Володимир Зеленський згадує, що коли він прийшов до президентства, тоді ще мали діяти відповідні документи Мінськ-1 та Мінськ-2, але вони регулярно порушувалися супротивником.

Отже, можна зробити висновок, що до них не ставилися серйозно.

Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт у тому чи іншому вигляді. Я проти, тому такого документа у нас точно не буде.

Президент наголосив, що Україна, на відміну від противника, ніколи не порушувала Мінські угоди та не виходила з переговорного процесу. Однак Москва зробила це повномасштабним вторгненням на територію нашої суверенної держави.

Путін офіційно заявив про вихід з Мінських угод та порушив їх наостанок визнанням так званих ОРДЛО.

Вони розпочали “військову операцію”, хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Більше в таке дипломатичне болото Україна не піде точно.

Нагадаємо, раніше бучанка Катерина Українцева розповіла про поведінку росіян під час окупації.