Україна

Це не серйозні документи: Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Травня 2022, 16:30
Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт

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