Это не серьезные документы: Зеленский заявил, что Украина не пойдет на замороженный конфликт

В давние времена, когда еще не существовало России, на ее месте было болото. Теперь же она и сама олицетворяет сплошную грязь, особенно в дипломатическом мире.

Поэтому Владимир Зеленский, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, объяснил, почему Украина не пойдет на замороженный конфликт.

Некоторые политики, как и обычные люди, опасаются, что эта война может затянуться надолго и превратиться в позиционную.

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Подобная тенденция прослеживалась после вторжения россиян на Донбасс и подписания Минских соглашений.

Однако президент Украины уверяет, что ожидать такого не стоит. Поскольку договоренности о прекращении огня еще не означают их выполнение российской стороной и того, что враг не будет пытаться продвинуться дальше.

Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский вспоминает, что когда он пришел в президентство, тогда должны были действовать соответствующие документы Минск-1 и Минск-2, но они регулярно нарушались противником.

Следовательно, можно заключить, что к ним не относились серьезно.

Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт в том или ином виде. Я против, потому такого документа у нас точно не будет.

Президент подчеркнул, что Украина, в отличие от противника, никогда не нарушала Минские соглашения и не выходила из переговорного процесса. Однако Москва сделала это за счет полномасштабного вторжения на территорию нашего суверенного государства.

Путин официально заявил о выходе из Минских соглашений и нарушил их напоследок признанием так называемых ОРДЛО.

Они начали “военную операцию”, хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет.

Напомним, ранее бучанка Екатерина Украинцева рассказала о поведении россиян во время оккупации.