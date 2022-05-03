Намагаються вимістити своє безсилля — Зеленський про масовий ракетний удар по Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у вівторок, 3 травня.

У своєму традиційному відеозверненні згадав про успішну евакуацію 156 маріупольців, масовий ракетний обстріл по містам України та страшну ДТП на трасі Київ-Чоп.

Евакуація з Маріуполя

Президент висловив вдячність кожному, від кого залежав порятунок людей і додав: Україна продовжує робити все, аби звільнити українців з підземель Азовсталі.

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Це складно, але нам потрібні всі, хто там залишається — і цивільні, і військові.

Вечірні ракетні обстріли

Російські військові вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знов стали мішенями для російських ракет: Львів, Вінниця, Одеса, Дніпропетровська, Київська області, Харківщина.

— Нанести удар по Закарпаттю — що це може конкретно дати Росії? – запитався глава держави.

Вони намагаються вимістити своє безсилля.

Володимир Зеленський наголошує: Україна їм не під силу, але під силу поки що спалити дитячі атракціони в Харківському парку ім. Горького, зруйнувати якийсь міст або склад з зерном чи розтрощити будинок, в якому мешкали люди.

Чим більше таких ударів — тим далі Росія від цивілізації, – наголосив Зеленський.

Повне звернення Зеленського 3 травня дивись у відео.

Нагадаємо, 3 травня Росія розпочала штурм Азовсталі, останнього бастіону Маріуполя. Читай, чому цей завод став червоним прапором для росіян, в матеріалі за посиланням.