Масовий ракетний удар по Україні: прогриміли вибухи у Львові, Одесі, Дніпрі, Києві, на Кіровоградщині

Надвечір 3 травня майже по всій території країни, крім Криму та Херсонщини, лунала повітряна тривога. Згодом стало відомо про вибухи у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві, Вінниці та на Кіровоградщині.
Андрій Садовий повідомив, внаслідок ракетного удару пошкоджено три електропідстанції. Частина міста знеструмлена. Крім того, без струму залишилися дві насосні станції, тож частково припинено водопостачання.
У зв’язку з ворожими обстрілами затримано потяги на під’їзді до Львова. Про таке поінформувала пресслужба Укрзалізниці.
Користувачі соцмереж кажуть, що вибухи було чутно на правому березі столиці.
Також є інформація про те, що наші військові збили одну з крилатих ракет, випущених по Києву.
Інформація доповнюється…