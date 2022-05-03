Масовий ракетний удар по Україні: прогриміли вибухи у Львові, Одесі, Дніпрі, Києві, на Кіровоградщині

Надвечір 3 травня майже по всій території країни, крім Криму та Херсонщини, лунала повітряна тривога. Згодом стало відомо про вибухи у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві, Вінниці та на Кіровоградщині.

Вибухи у Львові. Міський голова Андрій Садовий підтвердив інформацію про вибухи та закликав львів’ян залишатися в укриттях. У соцмережах кажуть, що розриви чули в трьох районах міста.

Андрій Садовий повідомив, внаслідок ракетного удару пошкоджено три електропідстанції. Частина міста знеструмлена. Крім того, без струму залишилися дві насосні станції, тож частково припинено водопостачання.

У зв’язку з ворожими обстрілами затримано потяги на під’їзді до Львова. Про таке поінформувала пресслужба Укрзалізниці.

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Вибухи в Києві: працюють сили протиповітряної оборони. Жителів міста та області просять не залишати укриттів.

Користувачі соцмереж кажуть, що вибухи було чутно на правому березі столиці.

Також є інформація про те, що наші військові збили одну з крилатих ракет, випущених по Києву.

Вибухи на Вінниччині. Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив, що сили ППО збили російські ракети на території області.

Очільник Вінницької ОВА підтвердив, що сили ППО збили російські ракети на території області. Вибухи в Дніпрі та Одесі. Мешканці повідомляють про гучні вибухи в містах. Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

Мешканці повідомляють про гучні вибухи в містах. Чекаємо на офіційне підтвердження інформації. Вибухи на Кіровоградщині . Міський голова міста Долинська на Кіровоградщині підтвердив “приліт” по території громади.

. Міський голова міста Долинська на Кіровоградщині підтвердив “приліт” по території громади. Вибухи на Закарпатті. Місцева ОВА підтверджує, що прилетіли ракети в один з об’єктів у гірському районі Закарпаття. Інформація про можливі руйнування та потерпілих внаслідок атаки уточнюється.

Інформація доповнюється…