Україна

500-кг авіабомби на українське село: як зараз живе Новоселівка та чи повертаються туди люди

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 03 Травня 2022, 18:30

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