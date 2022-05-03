500-кг авіабомби на українське село: як зараз живе Новоселівка та чи повертаються туди люди

На Чернігівщині Новоселівку зрівняли з землею. Російські військові били з важкої артилерії, авіанальотами скидали на будинки цивільних 500-кілограмові бомби. Від Новоселівки лишилося кілька вулиць, 90% житла зруйновано.

Під час російських обстрілів загинуло близько 300 цивільних. Місцеві жителі дивляться на зруйновані будинки та кажуть, що сенсу щось відновлювати немає. Треба рівняти під фундамент і заново все відбудовувати.

Але навіть під час обстрілів жителі не кидали одне одного. Жителька Новоселівки Ніна Голубець рятувала літніх людей.

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До села щодня привозять гуманітарну допомогу, тож люди, попри всі складнощі, оговтуються від війни. Новоселівку розчищають від завалів. Також аварійники вже понад три тижні налагоджують електропостачання. Доводиться ставити нові опори та тягнути нові лінії електропостачання.

Тисячам родин, що повернулися на Чернігівщину, доводиться починати життя з нуля, адже їхнє майно було зруйноване армією Росії.

Окупанти покинули Київщину, проте залишили багато небезпечних вибухових снарядів. Раніше ми розповідали, скільки часу знадобиться для розмінування територій.