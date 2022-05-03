500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди

В Черниговской области Новоселовку сравняли с землей. Российские военные били из тяжелой артиллерии, авианалетами сбрасывали на дома гражданских 500-килограммовые бомбы. От Новоселовки осталось несколько улиц, 90% жилья разрушено.

От российских обстрелов погибли около 300 жителей села. Местные жители смотрят на разрушенные дома и говорят, что смысла восстанавливать их нет. Нужно ровнять под фундамент и заново все отстраивать.

Но даже под обстрелами жители не бросали друг друга. Жительница Новоселовки Нина Голубец, к примеру, спасала пожилых людей.

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В село ежедневно привозят гуманитарную помощь, и люди, несмотря на все сложности, оправляются от войны. Новоселовку расчищают от завалов, аварийщики уже более трех недель налаживают электроснабжение. Приходится ставить новые опоры и тянуть новые линии.

Тысячам семей, которые вернулись в Черниговскую область, приходится начинать жизнь с нуля, ведь все нажитое было разрушено российской армией.

Оккупанты покинули Киевскую область, однако оставили после себя много мин и опасных снарядов. Раньше мы рассказывали, сколько времени понадобится для разминирования территорий.