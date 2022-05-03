Украина

500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 03 мая 2022, 18:30

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0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
0:01:30
Маріуполь колона
Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы
Кирило Буданов
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