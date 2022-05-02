Опасные подарки от россиян: сколько времени уйдет на полное разминирование территорий

Российские оккупационные войска оставляют после себя смерть, разрушения и опасные заминированные территории.

Украинцев призывают на территориях, где проходили боевые действия, не посещать кладбища в поминальные дни, а также не устраивать майские пикники в лесах и парках. Там ведь могут быть неразорванные снаряды, вражеские растяжки или мины.

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Опасны сейчас не только Донбасс, но и Сумская, Харьковская, Николаевская, Херсонская, Киевская и Черниговская области. Здесь земли просто усеяны российским железом, и время от времени на них уже подрываются мирные жители.

В среднем только в Киевской области саперы обнаруживают и обезвреживают около двух тысяч мин и снарядов в сутки. А в месяц спасатели обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных подарков от рашистов.

Чтобы полностью очистить область от взрывоопасных предметов, понадобится около двух с половиной лет, — заявили в Киевской ОВА.

В первую очередь саперы разминируют магистрали и объекты критической инфраструктуры. И процесс разминирования, по всей вероятности, затянется на годы. Так как один день войны — это 50 дней разминирования. К службе спасателей присоединяются и саперы-волонтеры.

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Николаев уже месяц без воды — какая ситуация в городе сейчас, читай в материале.