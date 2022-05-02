Небезпечні подарунки від росіян: скільки часу знадобиться на повне розмінування територій

По собі російські окупаційні війська залишають смерть, руйнації та небезпечні заміновані території.

Українців закликають на територіях, де відбувалися бойові дії, не відвідувати кладовища у поминальні дні, а також не влаштовувати травневі пікніки у лісах та парках. Адже там можуть бути нерозірвані снаряди, ворожі розтяжки або міни.

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Небезпечними нині є не лише Донбас, а й Сумщина, Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина, Київщина та Чернігівщина. Тут землі просто усіяні російським залізяччям, і час від часу на них уже підриваються мирні жителі.

У середньому лише на Київщині сапери виявляють і знешкоджують близько двох тисяч мін і снарядів на добу. А за місяць рятувальники знешкодили понад 26 тисяч вибухонебезпечних подарунків від рашистів.

Щоби повністю очистити область від вибухонебезпечних предметів, знадобиться близько двох з половиною років, — заявили у Київській ОВА.

Насамперед сапери розміновують магістралі й об’єкти критичної інфраструктури. І процес розмінування, ймовірно, затягнеться на роки. Бо один день війни — це 50 днів розмінування. До служби рятувальників доєднуються і сапери-волонтери.

Повне відео дивися на сайті Вікна.

Миколаїв уже місяць без води — яка ситуація у місті зараз, читай у матеріалі.