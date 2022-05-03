Массовый ракетный удар по Украине: взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области

Вечером 3 мая почти по всей территории страны, кроме Крыма и Херсонской области, звучала воздушная тревога. Впоследствии стало известно о взрывах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве, Виннице и Кировоградской области.
Андрей Садовой сообщил, что в результате ракетного удара повреждено три электроподстанции. Часть города обесточена. Кроме того, без электричества две насосные станции, частично прекращено водоснабжение.
В связи с вражескими обстрелами задержаны поезда на подъезде ко Львову. Об этом сообщила прессслужба УЗ.
Пользователи соцсетей говорят, что взрывы были слышны на правом берегу столицы.
Также есть информация о том, что наши военные сбили одну из крылатых ракет, выпущенных по Киеву.
В ОК Південь уточнили: российские ракеты поразили объект железнодорожной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.