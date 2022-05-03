Массовый ракетный удар по Украине: взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области

Вечером 3 мая почти по всей территории страны, кроме Крыма и Херсонской области, звучала воздушная тревога. Впоследствии стало известно о взрывах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве, Виннице и Кировоградской области.

Взрывы во Львове. Городской голова Андрей Садовой подтвердил информацию о взрывах и призвал львовян оставаться в укрытиях. В соцсетях сообщают, что взрывы были слышны в трех районах города.

Андрей Садовой сообщил, что в результате ракетного удара повреждено три электроподстанции. Часть города обесточена. Кроме того, без электричества две насосные станции, частично прекращено водоснабжение.

В связи с вражескими обстрелами задержаны поезда на подъезде ко Львову. Об этом сообщила прессслужба УЗ.

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Взрывы в Киеве: работают силы противовоздушной обороны. Жителей города и области просят не покидать укрытий.

Пользователи соцсетей говорят, что взрывы были слышны на правом берегу столицы.

Также есть информация о том, что наши военные сбили одну из крылатых ракет, выпущенных по Киеву.

Взрывы в Винницкой области. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил, что силы ПВО сбили российские ракеты на территории области.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил, что силы ПВО сбили российские ракеты на территории области. Взрывы в Днепре. Жители сообщают о громких взрывах в городе. Ждем официального подтверждения информации.

Жители сообщают о громких взрывах в городе. Ждем официального подтверждения информации. Взрывы в Одессе . В оперативном командовании Південь подтвердили, что силам ПВО удалось сбить три ракеты, летевшие в направлении Одесской области. Их выпустили из Каспийского моря.

. В оперативном командовании Південь подтвердили, что силам ПВО удалось сбить три ракеты, летевшие в направлении Одесской области. Их выпустили из Каспийского моря. Взрывы в Кировоградской области. Городской голова города Долинская в Кировоградской области подтвердил “прилет” по территории общины.

В ОК Південь уточнили: российские ракеты поразили объект железнодорожной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.