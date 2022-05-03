Пытаются выместить свое бессилие — Зеленский про массовый ракетный удар по Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам во вторник, 3 мая.

В своем традиционном видеообращении упомянул об успешной эвакуации 156 мариупольцев, массовом ракетном обстреле городов Украины и смертельном ДТП на трассе Киев-Чоп.

Эвакуация из Мариуполя

Президент выразил благодарность каждому, от кого зависело спасение людей и добавил: Украина продолжает делать все, чтобы освободить украинцев из подземелий Азовстали.

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Вечерние ракетные обстрелы

Российские военные очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города стали мишенями для российских ракет: Львов, Винница, Одесса, Днепропетровская, Киевская, Харьковская области.

— Нанести удар по Закарпатью — что конкретно это может дать России? – спросил глава государства.

Они пытаются выместить свое бессилие, — убежден президент.

Владимир Зеленский отмечает: Украина им не по силам, но под силу пока сжечь детские аттракционы в Харьковском парке им. Горького, разрушить какой-нибудь мост или склад с зерном или уничтожить дом, в котором жили люди.

Чем больше таких ударов – тем дальше Россия от цивилизации, – подчеркнул Зеленский.

Полное обращение Зеленского 3 мая смотри в видео.

Напомним, 3 мая российские военные начали штурм Азовстали, последнего бастиона Мариуполя. Читай, почему завод стал “красным флагом” для россиян, в материале по ссылке.