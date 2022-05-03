Украина

Пытаются выместить свое бессилие — Зеленский про массовый ракетный удар по Украине

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 03 мая 2022, 23:53
Володимир Зеленський

Больше видео
0:00:59
Смертельна ДТП у Рівненській області
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись бензовоз, автобус и легковушка
0:03:02
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 3 травня
За отказ наступать — угрожают расстрелять. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
Вибухи в Україні
Массовый ракетный удар по Украине: взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области
0:03:34
Яка ситуація в Новоселівці на Чернігівщині
500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди
Смотреть больше

Последние видео
0:06:13
Володимир Зеленський

Пытаются выместить свое бессилие — Зеленский про массовый ракетный удар по Украине
0:00:59
Смертельна ДТП у Рівненській області
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись бензовоз, автобус и легковушка
0:03:02
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 3 травня
За отказ наступать — угрожают расстрелять. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:03:03
Баггі для ЗСУ - інженери з Кривого Рогу розробили вбивцю танків
Убийцы танков! В Кривом Роге для ВСУ создают скоростные багги
Вибухи в Україні
Массовый ракетный удар по Украине: взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области
0:04:13
Михайлівський собор
Колокола Михайловского собора играют для киевлян — от Щедрика до Червоной калины
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление о евреях и Гитлере — Израиль окончательно определился, за кого воюет
0:03:34
Яка ситуація в Новоселівці на Чернігівщині
500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди
0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
0:01:30
Маріуполь колона
Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы
Больше видео
Смертельна ДТП у Рівненській області
Читать дальше
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись бензовоз, автобус и легковушка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь