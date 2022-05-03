Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись бензовоз, автобус и легковушка

Сегодня, 3 мая около 19:20 произошло смертельное ДТП в Ровенской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль рассказал о последствиях аварии.

По предварительной информации, 16 погибших. Точное количество устанавливается.

Также известно о 12 пострадавших в результате аварии, двое из них — с тяжелыми ожогами. Их доставили в больницы городов Дубно и Радивилов.

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Бензовоз, маршрутный автобус и легковушка попали в аварию на автодороге Киев-Чоп вблизи села Ситное Дубенского района. В результате столкновения машины загорелись. О причинах аварии пока не сообщается.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции, прокуратуры и спасатели.

Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.

Напомним, ранее мы рассказывали о массовом ракетном ударе по Украине, прогремели взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области.