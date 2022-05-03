Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: столкнулись бензовоз, автобус и легковушка

Сегодня, 3 мая около 19:20 произошло смертельное ДТП в Ровенской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль рассказал о последствиях аварии.
По предварительной информации, 16 погибших. Точное количество устанавливается.
По предварительной информации, 16 погибших. Точное количество устанавливается.
Также известно о 12 пострадавших в результате аварии, двое из них — с тяжелыми ожогами. Их доставили в больницы городов Дубно и Радивилов.
Бензовоз, маршрутный автобус и легковушка попали в аварию на автодороге Киев-Чоп вблизи села Ситное Дубенского района. В результате столкновения машины загорелись. О причинах аварии пока не сообщается.
В настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции, прокуратуры и спасатели.
Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.
Напомним, ранее мы рассказывали о массовом ракетном ударе по Украине, прогремели взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области.