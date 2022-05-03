Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: зіткнулись бензовоз, автобус та легковик

Сьогодні, 3 травня, близько 19:20 сталась смертельна аварія у Рівненській області. Про це повідомили у Telegram-каналі Національної поліції.

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль розповів про наслідки аварії.

За попередньою інформацією, 16 загиблих. Точна кількість встановлюється.

Також відомо про 12 постраждалих внаслідок аварії, двоє з них отримали тяжкі опіки. Їх доправили до лікарень міст Дубно та Радивилів.

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Бензовоз, маршрутний автобус та легковик потрапили у летальне ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок їх зіткнення автівки загорілися. Про причини аварії поки не повідомляється.

Наразі працює слідчо-оперативна група поліції, працівники прокуратури та рятувальники.

Внаслідок аварії рух дорогою Київ-Чоп на цій ділянці перекрито повністю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про масовий ракетний удар по Україні, прогриміли вибухи у Львові, Одесі, Дніпрі, Києві, на Кіровоградщині.