Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: зіткнулись бензовоз, автобус та легковик

Сьогодні, 3 травня, близько 19:20 сталась смертельна аварія у Рівненській області. Про це повідомили у Telegram-каналі Національної поліції.
Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль розповів про наслідки аварії.
За попередньою інформацією, 16 загиблих. Точна кількість встановлюється.
За попередньою інформацією, 16 загиблих. Точна кількість встановлюється.
Також відомо про 12 постраждалих внаслідок аварії, двоє з них отримали тяжкі опіки. Їх доправили до лікарень міст Дубно та Радивилів.
Бензовоз, маршрутний автобус та легковик потрапили у летальне ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок їх зіткнення автівки загорілися. Про причини аварії поки не повідомляється.
Наразі працює слідчо-оперативна група поліції, працівники прокуратури та рятувальники.
Внаслідок аварії рух дорогою Київ-Чоп на цій ділянці перекрито повністю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про масовий ракетний удар по Україні, прогриміли вибухи у Львові, Одесі, Дніпрі, Києві, на Кіровоградщині.