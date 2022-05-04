Інтерв'ю

Шукали на вулицях “нациків” і “бандерівців” — бучанка Катерина Українцева про поведінку росіян під час окупації

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 04 Травня 2022, 15:00
Інтерв'ю мешканки Бучі Катерини Українцевої про окупацію міста
Фото: Facebook

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