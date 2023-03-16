Воспоминания до сих пор пробирают жгучей болью! Годовщина авиаудара по драмтеатру Мариуполя: как это было

Мариуполь. Город, ставший олицетворением российского терроризма и украинского горя. Город, на карте которого не осталось живого места. С первых дней полномасштабного вторжения российские военные уничтожали жизнь в Мариуполе, обстреливали жилые дома, больницы, учебные заведения. Одним из самых больших шрамов этой войны, который до сих пор прожигает горем при одном только упоминании, является авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

Сегодня, 16 марта, годовщина одного из величайших военных преступлений россиян за эту войну. Оккупанты сознательно ударили по зданию, рядом с которым была надпись “Дети”. Вспомним, как все было, не дадим миру забыть это преступление, чтобы россияне как можно скорее получили свое наказание.

Авиаудар по драмтеатру Мариуполя: как это было

16 марта 2022 года. Три недели, как продолжается полномасштабное наступление россиян. Еще в первую неделю войны линия фронта активно продвигалась к Мариуполю. Люди оказались под постоянными обстрелами российских военных. Мы рассказывали не одну историю жителей Мариуполя, многие из них говорили, что оккупанты сначала наносили удары по жилым районам, а затем “зачищали” их.

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Напуганные постоянными обстрелами, жители города искали укрытие и выезжали. Сотни жителей собрались у драмтеатра, чтобы спрятаться в укрытии и эвакуироваться “зелеными коридорами”.

С обеих сторон драмтеатра мариупольцы большими буквами написали “Дети”, чтобы российские военные не обстреливали здание. Эту надпись было видно даже из американских спутников.

16 марта около десяти утра россияне сбросили на драмтеатр две мощные авиабомбы весом 500 кг. Об этом свидетельствуют результаты расследования Amnesty International. Организация признала этот удар военным преступлением.

Amnesty International привлекла к расследованию эксперта-физика, чтобы определить вес взрывчатки. Он сумел спроектировать математическую модель взрыва в театре.

По его выводам, использованные бомбы должны были содержать 400-800 кг взрывчатого вещества.

Анализируя авиабомбы в российском арсенале, вероятнее всего, это были две ФАБ. Общая масса взрывчатого вещества составляет 440–600 кг. В тот период на ближайших российских аэродромах базировались самолеты Су-25, Су-30 или Су-34, их заметили над Югом Украины. Удар могли нанести эти самолеты.

Ад на земле: последствия авиадура по драмтеатру Мариуполя

В драмтеатре Мариуполя находилось около тысячи человек. В помещении прятались дети, взрослые, пенсионеры, беременные и роженицы. Люди размещались в подвале, гримерках, сцене и на разных этажах. Самым опасным был зрительный зал из-за большой люстры.

По словам очевидцы Надежды, беременных и молодых мамочек селили в гримерки с правой стороны театра. Людей было слишком много, они спали прямо в коридорах.

В театре наладили полевую кухню, голодными не оставляли никого. День взрыва в драмтеатре Мариуполя превратил жизнь в ад.

Сколько человек погибло после авиаудара по драмтеатру Мариуполя

До сих пор сложно установить точное количество погибших.

25 марта сообщили о 300 погибших, но Associated Press в ходе расследования установил, что эта цифра может возрасти до 600.

Amnesty International отмечает, что накануне удара многие выехали из театра, поэтому цифра может быть меньшей. Сложно установить точное количество, но понятно, что погибли несколько сотен человек. А то, что творилось вокруг театра в первые минуты после взрыва, нельзя представить в самых страшных кошмарах и увидеть в самых жутких фильмах ужасов.

Удар пришелся на заднюю сторону театра. Бомба упала по косой, залетев с правого крыла на заднюю часть. Надежда рассказывает, что те, кто находился в задней части и в правом крыле здания, погибли.

То, что мы увидели вокруг, — это были кровь и хаос. У людей была истерика. У меня была истерика, — говорит она.

Годовщина авиаудара по драмтеатру Мариуполя

25 марта 2022 года российские военные захватили центр Мариуполя. Чтобы скрыть свое преступление, они начали фальсифицировать доказательства. В конце 2022 года россияне огородили театр и снесли разбомбленную часть.

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии опубликовал видео, рассказывающее о российском военном преступлении. Вместе с Forensis и Forensic Architecture, Центр пространственных технологий опросил выживших и сконструировал 3D-модель театра. Слова свидетелей и реконструкция могут быть использованы в будущих судебных делах против России. Показания очевидцев собраны в документальном фильме на сайте theater.spatialtech.info.

Накануне удара по драмтеатру оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе. Именно поэтому многие беременные и роженицы переехали в театр. Ранее мы рассказывали про обстрел роддома в Мариуполе в годовщину трагедии.

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