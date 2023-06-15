Меня спасла жажда жизни: история пограничника, которая растрогает каждого

Когда шансы на жизнь были скудны, он сумел найти силы не только выжить, но и в 38 лет воплотить свою давнюю мечту — стать спортсменом и бороться за победы. Это история пограничника Александра Ходоса.

В августе 2014 года ему осколком вражеского Града разбило полголовы. Однако теперь этот несокрушимый воин достигает спортивных вершин и подает пример другим бойцам.

Александр Ходос — один из пограничников, с началом боевых действий в 2014 году без колебаний поехал на защиту и усиление границ Донецкой и Луганской областей.

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В августе отряд Александра во время выхода из окружения попал в засаду — Должанский котел. Тогда российско-террористические войска крыли Градами непрерывно. Александр был серьезно ранен: иссеченные кости черепа, изрешеченные плечи, руки и ноги. Только за первые три дня боец перенес три операции. Состояние было сверхсложное.

Четыре месяца больниц в Днепре и Одессе. За это время мужчина успел перенести уникальную операцию — Александру установили вместо разрушенных костей черепа титановую пластину. Дальше была длительная реабилитация.

Военную службу пришлось оставить, но Александр остался работать гражданским инструктором, и в 38 лет реализовал свою давнюю мечту — занялся спортом. Как результат ежедневных тренировок — в 2018 году ему пришло приглашение на Игры непокоренных. Там уже попробовал стрельбу из лука, тяжелую атлетику, жим штанги лежа, гребли на тренажере, велосипед.

На Warior Games 2021 году завоевал бронзовую медаль за 1500 метров. Говорит, что это было очень приятно.

Я прыгал от счастья. И тогда я взял второе место за велоспорт и второе место за греблю на тренажере.

Александр и дальше продолжает работать над собой и направляться к собственным вершинам. Всем раненым собратьям советует не сдаваться, бороться и найти себя. Где — жизнь подскажет.

Это нелегкий путь, пробуйте себя во всех местах, где понравится. Само придет. Никаких ограничений.

Антон Иванцев тоже, как и многие украинцы, надел военную форму и пополнил ряды ВСУ. Его подразделение выполняло задания на самом тяжелом направлении.

Именно в Бахмуте боец получил ранение, которое, казалось, не дает шансов выжить. Читай щемящую историю о бойце ВСУ, который потерял руки и ногу и нуждается в помощи.

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