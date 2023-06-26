Житель Дніпра кинувся діставати з-під завалу лікаря — героїчний порятунок і жахливі спогади чоловіків

Ще кілька місяців на лікарняному ліжку в одному з медзакладів Дніпра лишатиметься один із найтяжчих поранених від прильоту російської ракети по поліклініці 26-го травня. Чоловік і сам лікар. А нині оговтується від важких травм тазу.

Вибуховою хвилею на СТО тоді відкинуло працівника і втиснуло у двері. Дніпрянин Василь не постраждав і, не зволікаючи, побіг до місця прильоту. Російська ракета влучила в праве крило лікарні. Від прильоту загорілася і сусідня ветеринарна клініка.

Василь каже, що “швидкі” приїхали миттєво і буквально вихоплювали з рук поранених. Небайдужі ж продовжували пошуки. На третьому поверсі вдалося знайти чоловіка під завалами.

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Його засипало сміттям. Ми почали розгрібати, але ноги йому не могли дістати. Ноги затисло фрагментом стіни. Добре, що я інженер-будівельник — знайшов якусь ніжку чи дровеняку, зробив важіль саморобний і трохи підважив цю стіну, — розповідає житель Дніпра Василь Чеповик.

Врятованим виявився лікар-психіатр Сергій Зіневич. Сергій понад тиждень після трагедії перебував у реанімації — у нього забій головного мозку, пробиті гайморова пазуха та ліва барабанна перетинка, перебитий таз і стегнова кістка.

Сергій каже — за три хвилини до удару ракети завершив прийом пацієнтки. А потім враз на нього впала стіна.

Мене засипало повністю, обличчя… я навіть вже не міг дихати — все в пилу було, але рука зверху була. Я відчув, що там все вільно. Взяв цеглину і став колотити, — пригадує постраждалий від прильоту російської ракети Сергій Зіневич.

А пан Василь, пригадує, опинився тоді біля місця прильоту через волонтерські справи. Готував машину на фронт. Зараз же з однодумцями збирає чергову партію гумдопомоги. Уже для постраждалих на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію чоловіка, пораненого в Бахмуті, який зцілює музикою.

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