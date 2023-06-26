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Житель Дніпра кинувся діставати з-під завалу лікаря — героїчний порятунок і жахливі спогади чоловіків

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 26 Червня 2023, 12:00

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