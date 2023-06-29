Від міста залишилася лише назва. Волонтери під обстрілами рятують мешканців Красногорівки

18 тонн гуманітарної допомоги у прифронтову ще з 2014 року Красногорівку, що на Донеччині, доставили поліцейські разом з благодійниками. Це лише за останні три місяці. У місті й досі лишається понад тисяча людей, зокрема діти. Читай, як рятують людей у Красногорівці та про важку працю волонтерів.

Як рятують людей у Красногорівці — важка праця волонтерів

Поліцейські з евакуаційної групи Білий янгол часто навідуються у прифронтовий населений пункт із гуманітаркою. Кого треба, забирають на лікування, допомагають із ліками.

Красногорівка, мікрорайон Сонячний, звідси до окупованої території близько півтора кілометра, а до ворожих позицій — ще менше. Люди показують, що залишилося від їхніх будинків, школи.

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Місцеві не впадають у відчай, сподіваються, що все буде добре і все відбудуємо. Від колись сонячного мікрорайону з одноіменною назвою залишилася хіба назва. Всі будинки тут знищені, бо ворогу вони були надто незручними.

Понад п’ять місяців місто обстрілюють щодня. У Красногорівці до повномасштабної війни проживало близько 13 тис. людей, це попри близькість до окупованого ще з 2014 року Донецька.

Нині тут під постійними обстрілами виживають 1,5 тис. місцевих, є і діти.

Хто хотів — давно виїхали, залишилися ті, хто не хочуть, як я. Я нікуди не поїду, бо в мене є тварини, — каже місцева жителька.

Ті, хто лишаються, зізнаються, через постійні обстріли навіть не завжди ходять за гуманітаркою, яку привозять волонтери та поліція. Тому поліціянти з команди Білий Янгол завжди привозять медичну та гуманітарну допомогу адресно.

Цього разу приїхали спільно з благодійним фондом Сила жінки. Лише за три останні місяці доставили понад 18 тонн допомоги. Місцеві гостям завжди раді, часто згадують історії з ними та просто дякують.

Раніше ми розповідали про наймолодших братів-рятувальників у ДСНС.

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