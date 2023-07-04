Прокинувся за кілька секунд до вибуху: як оговтується після обстрілу селище Кушугум

У ніч на 3 липня окупанти вдарили ракетами С-300 по передмістю Запоріжжя. Кілька вибухів пролунали у селищі Кушугум.

Величезна вирва утворилася просто на городі біля одного з приватних будинків, а вибухова хвиля пошкодила чимало обійсть довкола.

Місцевий житель Володимир Басистий розповідає: прокинувся за кілька секунд до вибуху.

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— Мені дуже пощастило, що я залишився неушкодженим. Вікна були забиті плівкою, тож скло не розлетілося кімнатою, — розповідає хлопець.

Вибухом ракети С-300 пошкодило десятки будинків. Допомагають не лише місцеві комунальники: прибули помічники з сусіднього селища, що так само потерпає від обстрілів.

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