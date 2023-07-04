Процес запущено! Як працюватиме Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України

У Гаазі розпочинає роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Обговорення механізмів притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності — одна з ключових тем міжнародної спільноти.

Про правосуддя для українців та покарання за десятки тисяч воєнних злочинів російських солдатів говорили минулого тижня представники американської влади в Українському домі у Вашингтоні.

Детальніше про цю подію розповідав журналіст Голосу Америки Олексій Коваленко.

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Воєнні злочини росіян

За підрахунками Генпрокуратури України, кількість воєнних злочинів росіян під час повномасштабної війни в Україні сягає 95 тис.

Послиня України у США Оксана Маркарова каже: росіяни порушували й продовжують порушувати права, що вказані в Конституції України, з 2014 року.

Радник міністерства юстиції США Ілай Розенбаум раніше займався переслідуванням нацистських злочинців. Зараз же вся його увага прикута до російських окупантів.

— Мусить бути відповідальність за скоєне Росією. Мир без правосуддя — не справжній мир.

Повідомлення для потенційних воєнних злочинців РФ: не сподівайтеся, що ви будете в безпеці, навіть в Росії, — зазначив Розенбаум.

Нині Україна може бути прикладом того, як притягувати воєнних злочинців до відповідальності.

Що відомо про створення спецтрибуналу для РФ в Гаазі, ми розповідали тобі раніше.

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