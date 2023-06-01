За кожною дитиною — свідчення для Гааги. Як у Росії знущаються над українськими дітьми

У День захисту дітей, 1 червня, ми вкотре порушуємо тему депортації. Цей злочин світ уже визнав геноцидом і саме за ці дії російський президент уже заробив ордер на арешт. Читай у нашому матеріалі, як росіяни “промивають” українським дітям мізки та змушують вчити гімн РФ.

Росіяни “промивають” українським дітям мізки та змушують вчити гімн РФ

Поверненням тисяч наших маленьких громадян сьогодні займається держава, волонтери, благодійні фонди, такі як Save Ukraine. Когось окупанти вивезли під приводом порятунку, когось начебто на оздоровлення, але найгірше, що викрадаючи українських дітей, росіяни “промивають” їм мізки.

Майже 19,5 тис. депортованих дітей нарахувало Національне інформаційне бюро. Сама країна-агресор називає цифру у 730 тис. Багато дітей окупанти вивозили у кримські табори під приводом “оздоровлення”, але потім дітей повезли вглиб Росії та почали процеси усиновлення.

Дітям з Херсону пощастило більше, цього року навесні фонд повернув їх додому. В окупованій Євпаторії діти пробули півроку. Мама дітей Ольга тримала зв’язок зі старшою донькою, Даяна розповідає, що в таборі всі діти були з окупованої Херсонщини.

У таборі дітям організували школу, де змушували співати російський гімн. Діти розповідають, що були російські предмети. Росія дітей віддає неохоче, бо розуміє, що за кожною дитиною — свідчення для Гааги.

Тому нещодавно жінку, яка поїхала забрати похресника та інших сиріт, ФСБ допитувала три дні. Зрештою, не пустила. Хлопчику, якого мали повернути додому, пообіцяли 3 млн рублів на квартиру за те, що він буде вчитися в Москві в інституті.

Звісно, що це не так, бо скоро йому буде 18 років, і найімовірніше, його відправлять служити чи на фронт. Пропаганда, якою росіяни “промивають” наших дітей — часів Гітлера. Вони готують юних російських армійців.

Вони проводять класні години, де розповідають про “героїчні подвиги” ПВК Вагнер, — каже громадський діяч Артем Миколайчук.

На окупованих територіях росіяни прикриваються українськими дітьми, як живим щитом. У Криму комплекси ППО розташовані біля шкіл, щоб Україна по них не била. Діти, яких Путін використовує як зброю проти нас, стануть його вироком.

За депортацію українських дітей суд у Гаазі вже видав арешт на російського диктатора та його поплічницю з прав дитини.

Раніше ми розповідали, що відбувається з депортованими у Росію українськими дітьми.

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