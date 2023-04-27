Росіяни пішли далі, ніж нацисти! Що відбувається з депортованими дітьми у Росії

Тисячі депортованих росіянами дітей перебувають окремо від своїх батьків. Це страшний біль для батьків та дітей. Багато з них понад рік не бачили рідних, тисячі з них сироти. Ірина Верещук розповіла, що відбувається з депортованими українськими дітьми в Росії.
Віце-прем’єр-міністерка України та міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону про кількість викрадених росіянами українських дітей та що відбувається з ними там.
Цей злочин має всі ознаки геноциду. І цей геноцид буде доведено, — каже Ірина Верещук.
Цей злочин має всі ознаки геноциду. І цей геноцид буде доведено, — каже Ірина Верещук.
На сьогодні відомо лише про сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 4396 дітей були насильницьки депортовані у РФ. Сьогодні вони перебувають на тимчасово окупованих територіях або в Росії.
Загалом у Реєстрі національного інформаційного бюро міститься майже 20 тис. зафіксованих випадків звернень людей щодо викрадення дітей. Люди звертаються через чат-боти, до Уповноваженого з прав дитини, на гарячу лінію 1648.
Кількість повернутих дітей — близько 360. Ця цифра неспівмірно мала. Зараз формується коаліція з держав, урядів, а також міждержавних утворень, інституцій, які будуть співпрацювати, щоб українські діти швидше поверталися додому. Коаліція займатиметься також притягненням винних до відповідальності.
Україна є першою державою, яка має жахливий досвід роботи з депортацією та поверненням дітей додому. Міжнародні організації просять поділитися механізмами роботи з примусової евакуації дітей з лінії фронту та порядку повернення їх додому.
Росіяни пішли набагато далі, ніж нацисти під час Другої світової війни. Вони навіть не приховують, що викрадають дітей.
Росіяни пішли набагато далі, ніж нацисти під час Другої світової війни. Вони навіть не приховують, що викрадають дітей.
— Вони зробили своєю політикою табори перевиховання та центри усиновлення, — каже Ірина Верещук.
Росіяни самі фіксують ці злочини. В режимі онлайн ми можемо їх побачити. Коли причетні до викрадення дітей росіяни побачили перші ордери на арешт, вони почали задумуватися — від Путіна та його оточення до водія автобуса, який вивозив дітей, — про відповідальність та масштаби злочину.
Українські діти перебувають навіть у Сибіру, їх знаходять по всій території Росії. Налякані злочинці починають змінювати дітям документи, щоб ускладнити їх пошук. Так звані “усиновителі” є такими ж співучасниками злочину. На всіх причетних чекає трибунал.
Українська влада зафіксувала те, що росіяни свідомо тримають цих дітей та не віддають, адже писали офіційні листи, а у відповідь отримували лише відписки.
Підліткам, які перебувають на такому “усиновленні”, необхідно шукати можливість подзвонити в Україну та розповісти про своє місце перебування. Такі випадки вже були. У такий спосіб вдалося повернути дітей.
Раніше ми розповідали про застосунок для пошуку зниклих дітей — Reunite Ukraine.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!