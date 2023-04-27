Росіяни пішли далі, ніж нацисти! Що відбувається з депортованими дітьми у Росії

Тисячі депортованих росіянами дітей перебувають окремо від своїх батьків. Це страшний біль для батьків та дітей. Багато з них понад рік не бачили рідних, тисячі з них сироти. Ірина Верещук розповіла, що відбувається з депортованими українськими дітьми в Росії.

Що відбувається з депортованими українськими дітьми — Верещук

Віце-прем’єр-міністерка України та міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону про кількість викрадених росіянами українських дітей та що відбувається з ними там.

Цей злочин має всі ознаки геноциду. І цей геноцид буде доведено, — каже Ірина Верещук.

На сьогодні відомо лише про сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 4396 дітей були насильницьки депортовані у РФ. Сьогодні вони перебувають на тимчасово окупованих територіях або в Росії.

Загалом у Реєстрі національного інформаційного бюро міститься майже 20 тис. зафіксованих випадків звернень людей щодо викрадення дітей. Люди звертаються через чат-боти, до Уповноваженого з прав дитини, на гарячу лінію 1648.

Кількість повернутих дітей — близько 360. Ця цифра неспівмірно мала. Зараз формується коаліція з держав, урядів, а також міждержавних утворень, інституцій, які будуть співпрацювати, щоб українські діти швидше поверталися додому. Коаліція займатиметься також притягненням винних до відповідальності.

Україна є першою державою, яка має жахливий досвід роботи з депортацією та поверненням дітей додому. Міжнародні організації просять поділитися механізмами роботи з примусової евакуації дітей з лінії фронту та порядку повернення їх додому.

Росіяни пішли набагато далі, ніж нацисти під час Другої світової війни. Вони навіть не приховують, що викрадають дітей.

— Вони зробили своєю політикою табори перевиховання та центри усиновлення, — каже Ірина Верещук.

Масштаб злочину та покарання для росіян

Росіяни самі фіксують ці злочини. В режимі онлайн ми можемо їх побачити. Коли причетні до викрадення дітей росіяни побачили перші ордери на арешт, вони почали задумуватися — від Путіна та його оточення до водія автобуса, який вивозив дітей, — про відповідальність та масштаби злочину.

Українські діти перебувають навіть у Сибіру, їх знаходять по всій території Росії. Налякані злочинці починають змінювати дітям документи, щоб ускладнити їх пошук. Так звані “усиновителі” є такими ж співучасниками злочину. На всіх причетних чекає трибунал.

Українська влада зафіксувала те, що росіяни свідомо тримають цих дітей та не віддають, адже писали офіційні листи, а у відповідь отримували лише відписки.

Підліткам, які перебувають на такому “усиновленні”, необхідно шукати можливість подзвонити в Україну та розповісти про своє місце перебування. Такі випадки вже були. У такий спосіб вдалося повернути дітей.

Раніше ми розповідали про застосунок для пошуку зниклих дітей — Reunite Ukraine.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!