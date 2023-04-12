Хотіли викрасти українських дітей під виглядом оздоровлення! Що вигадують росіяни під час окупації

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту Діти війни. Найбільше страждають діти-сироти з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть; по-друге, дітей розглядають як майбутню зброю проти України.

Цю теорію підтверджує директор соціально-реабілітаційного центру для дітей Володимир Сагайдак. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини й робив усе, щоб їх насильно не депортували. Читай у нашому матеріалі, як росіяни хотіли викрасти українських дітей.

Хотіли викрасти українських дітей під виглядом екскурсії в Крим

Ця історія нагадує і детектив, і трилер, і трохи мелодраму. Під носом у росіян, поряд із захопленим Херсоном, у заручниках лишилося 52 дітей. Усі вони — вихованці центру соціально-психологічної реабілітації.

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Хтось має проблемних батьків. А хтось — сирота. На таких дітей особливо полює Росія.

Історія показує, що дев’ять років війни в Україні робилося у Донецьку й Луганську. І вивозили дітей, — каже директор реабілітаційного центру Володимир Сагайдак.

Нині реабілітаційний центр порожній. Працівники намагалися заспокоїти дітей. Усі сподівалися на допомогу.

Ми кожен день сподівалися, що нас вивезуть, нам обіцяли. І коли я зрозумів, що це неможливо, я почав думати, як мені ховати дітей, — згадує Володимир Сагайдак.

Спочатку росіянам було не до депортації. Вони закріплювалися, їх сильно бомбили у Чорнобаївці, яку видно просто з вікон. Один зі снарядів упав поряд із центром.

Викладачів у закладі не вистачало. Хтось поїхав, когось на роботу не пускали окупанти. Дітей почати повертати у біологічні родини, якщо вони були. Та декого в себе вдома ховали вихователі.

Ми придумували легенду на кожну дитину. Тому важко було пояснити, чому у вихователя з’явилося троє дітей. З неба впали? — розповідає директор центру.

Навіщо росіяни викрадають українських дітей

Трьох малюків забрала до себе пані Оксана. Найменшому Міші нині три роки. Він дуже прив’язався до виховательки та її чоловіка. Іншим родина вирішила казати, що це племінники.

Центр реабілітації, здається, дражнився з росіянами. До червня тут висів український прапор. Коли працівники центру вирішили попрати та зашити прапор, його зняли, за кілька днів прийшли росіяни.

Першим було запитання: “Де у вас тут діти?” На той час у закладі було тільки п’ятеро старших, які невдовзі вступили у ПТУ. У жовтні росіяни стали більш наполегливі.

Нам пропонували приховану форму депортації. Поїхати у Крим на екскурсії. На оздоровлення. Але я відмовився, — каже директор центру реабілітації Володимир Сагайдак.

Тоді історії про депортації вже стали нормою. Сиріт вивозили передусім. Без лірики та пояснень. Так через Херсон у Крим переправили дітей деяких закладів окупованої Миколаївщини. Навіщо — здогадатися неважко.

Це діти-сироти. Їх перевиховають і зроблять солдатами. Відірвуть населення від свого коріння, — пояснює Володимир Сагайдак.

Чоловік не виключає, що хтось із дітей, які тут жили, нині може бути серед депортованих. Та принаймні він зробив усе, щоб цього не сталось. Тим часом заклад чекає на нових вихованців. Головне, щоб по Херсону припинили стріляти.

Раніше ми розповідали про застосунок Reunite Ukraine, який може допомогти знайти зниклу дитину.

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