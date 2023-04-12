Хотели похитить украинских детей под видом оздоровления! Что придумывают россияне во время оккупации

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта Дети войны. Наибольший упор захватчики делают на детей-сирот с оккупированных территорий. Во-первых, родные не будут их искать, во-вторых, детей рассматривают как будущее оружие против Украины.

Эту теорию подтверждает директор социально-реабилитационного центра для детей Владимир Сагайдак. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 детей и делал все, чтобы их насильно не депортировали. Читай в нашем материале, как россияне хотели похитить украинских детей.

Хотели похитить украинских детей под видом экскурсии в Крым

Эта история напоминает и детектив, и триллер, и немного мелодраму. Под носом у россиян, рядом с захваченным Херсоном, в заложниках остались 52 ребенка. Все они — воспитанники центра социально-психологической реабилитации.

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История показывает, что девять лет войны в Украине творилось в Донецке и Луганске. И вывозили детей, — говорит директор реабилитационного центра Владимир Сагайдак.

Сейчас реабилитационный центр пустует. Работники пытались успокоить детей. Все надеялись на помощь.

Мы каждый день надеялись, что нас вывезут, нам обещали. И когда я понял, что это невозможно, начал думать, как мне прятать детей, — вспоминает Владимир Сагайдак.

Поначалу россиянам было не до депортации. Они закреплялись, их сильно бомбили в Чернобаевке, которую видно прямо из окон. Один из снарядов упал рядом с центром.

Преподавателей в заведении не хватало. Кто-то уехал, кого-то на работу не пускали оккупанты. Детей начали возвращать в биологические семьи, если они были. Но некоторых у себя дома прятали воспитатели.

Мы придумывали легенду на каждого ребенка. Потому трудно было объяснить, почему у воспитателя появилось трое детей. С неба упали? — рассказывает директор центра.

Зачем россияне похищают украинских детей

Трех малышей забрала к себе Оксана. Самому младшему Мише сейчас три года. Он очень привязался к воспитательнице и ее мужу. Другим семья решила говорить, что это племянники.

Центр реабилитации, кажется, дразнился с россиянами. До июня здесь висел украинский флаг. Когда работники центра решили постирать и зашить флаг, его сняли, через несколько дней пришли россияне.

Первым был вопрос: “Где у вас здесь дети?” На тот момент в заведении было только пять старших, которые вскоре поступили в ПТУ. В октябре россияне стали настойчивее.

Нам предлагали скрытую форму депортации. Поехать в Крым на экскурсии. На оздоровление. Но я отказался, — говорит директор центра реабилитации Владимир Сагайдак.

Тогда истории о депортациях уже стали нормой. Сирот вывозили прежде всего. Без лирики и пояснений. Так, через Херсон в Крым переправили детей некоторых заведений оккупированной Николаевской области. Зачем — догадаться нетрудно.

Это дети-сироты. Их перевоспитают и сделают солдатами. Оторвут население от своих корней, — объясняет Владимир Сагайдак.

Мужчина не исключает, что кто-то из детей, живших здесь, сейчас может быть среди депортированных. Но, по крайней мере, он сделал все, чтобы этого не произошло. Между тем заведение ждет новых воспитанников. Главное, чтобы по Херсону перестали стрелять.

Ранее мы рассказывали о приложении Reunite Ukraine, которое может помочь найти пропавшего ребенка.

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