Шанс найти своего ребенка: в Украине заработало приложение Reunite Ukraine

Дети — цвет нации. Так мы говорим о маленьких украинцах, которых мы видим каждый день. Но из-за войны и действий российских оккупантов, ежедневно на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий исчезают несовершеннолетние.

По данным Нацполиции Украины, в настоящее время официально пропавшими считают 378 детей. Но точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины. К тому же, не все родители или опекуны заявляют об исчезновении несовершеннолетних детей.

Все это происходило из-за отсутствия единой наработанной системы заявлений, а также из-за сложности сделать это в условиях войны. Теперь заявить об исчезновении ребенка можно в несколько кликов в программе Reunite Ukraine.

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Детальнее о приложении для поиска детей Reunite Ukraine читай в материале.

Приложение для поиска пропавших детей

Нацполиция Украины запустила приложение для поиска пропавших детей — Reunite Ukraine. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

По словам Фацевича, основной функцией мобильного приложения Reunite Ukraine является поиск пропавших без вести детей, а также воссоединение членов семей, которые были внутренне перемещены, выехали за пределы Украины или были незаконно депортированы в Россию, Беларусь или временно оккупированную АР Крым.

— Это один из инструментов поиска детей и воссоединения их с семьями. Если благодаря таким инструментам мы найдем даже одного ребенка или воссоединим даже одну семью, это уже будет маленькой победой. И с каждым шагом мы сможем вернуть всех украинских детей домой.

Это и возможность для нас безопасно получить от неравнодушных людей информацию о детях, которые находятся на территории государства-агрессора и Беларуси, — отметил он.

Кроме членов семей, здесь могут зарегистрироваться неравнодушные люди и передать известную им информацию об украинских детях, которые находятся в России или на оккупированных территориях и посещают там школы, детсады.

Как пользоваться приложением Reunite Ukraine

Загрузить приложение Reunite Ukraine можно на любую операционную систему.

После загрузки необходимо создать профиль и добавить информацию о себе. Затем нужно добавить информацию о человеке, которого нужно разыскать. С другой стороны, сам ребенок или лицо, представляющее его интересы, также должен создать профиль с целью поиска родственников.

Приложение будет эффективным в том случае, если туда будут добавлять как можно больше информации. Александр Фацевич добавил, что для защиты персональных данных система использует многоуровневую проверку лица, осуществляющего соответствующие запросы, в том числе сканирование документов, удостоверяющих личность.

Известно, что система сравнивает данные и при совпадении информации Полиция осуществляет их проверку. После этого лица, данные которых совпадают и проверены полицией, получают уведомления и дают согласие на обмен сообщениями.

Что нужно знать и как действовать, если известно, что твоего ребенка принудительно депортировали в Россию или Беларусь, мы писали в нашем другом материале.

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