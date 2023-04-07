Шанс знайти свою дитину: в Україні запрацював додаток Reunite Ukraine

Діти — цвіт нації. Так ми кажемо про маленьких українців, яких бачимо щодня. Та через війну та дії російських окупантів щодня на тимчасово окупованих територіях чи в зоні активних бойових дій зникають неповнолітні.

За даними Нацполіції України, нині офіційно зниклими вважають 378 дітей. Та точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. До того ж не всі батьки чи опікуни заявляють про зникнення неповнолітніх дітей.

Все це відбувалося через відсутність єдиної напрацьованої системи заяв, а також через складність зробити це в умовах війни. Тепер заявити про зникнення дитини можна в кілька кліків у програмі Reunite Ukraine.

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Детальніше про додаток для пошуку дітей Reunite Ukraine читай у матеріалі.

Додаток для пошуку зниклих дітей

Нацполіція України запустила додаток для пошуку зниклих дітей — Reunite Ukraine. Про це на пресконференції повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

За словами Фацевича, основною функцією мобільного додатку Reunite Ukraine є пошук дітей, які зникли безвісти, а також возз’єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, виїхали за межі України або були незаконно депортовані до Росії, Білорусі чи тимчасово окупованої АР Крим.

— Це — один із інструментів пошуку дітей та возз’єднання їх із сім’ями. Якщо завдяки таким інструментам ми знайдемо навіть одну дитину або возз’єднаємо навіть одну родину — це вже буде маленькою перемогою. І з кожним кроком ми зможемо повернути всіх українських дітей додому.

Це й можливість для нас безпечно отримати від небайдужих людей інформацію про дітей, які знаходяться на території держави-агресора та Білорусі — зазначив він.

Крім членів сімей, тут можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територіях і відвідують там школи, дитсадки тощо.

Як користуватися додатком Reunite Ukraine

Завантажити додаток Reunite Ukraine можна на будь-яку операційну систему.

Після завантаження потрібно створити профіль та додати інформацію про себе. Потім треба додати інформацію про людину, яку треба розшукати. З іншого боку сама дитина або особа, яка представляє її інтереси, також має створити профіль з метою пошуку родичів.

Додаток буде ефективним в тому разі, якщо туди додаватимуть якомога більше інформації. Олександр Фацевич додав, що для захисту персональних даних система використовує багаторівневу перевірку особи, яка здійснює відповідні запити, у тому числі сканування документів, що посвідчують особу.

Відомо, що система порівнює дані й у разі збігу інформації Поліція здійснює їхню перевірку. Після цього особи, дані яких збігаються і перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.

Що потрібно знати та як діяти, якщо відомо, що твою дитину примусово депортували до Росії чи Білорусі, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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