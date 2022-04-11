Загубив рідних і не знаєш, що вдіяти? Ми зібрали сервіси для пошуку зниклих під час війни

Війна — це не тільки біль за втраченими, а ще й безліч повідомлень про пошук рідних. Хтось не може знайти власну матір, яка проживала в Харкові, а хтось — дитину, яка евакуювалася разом із бабусею з Київщини.

Щоб полегшити пошуки зниклих родичів та близьких, в Україні створили кілька онлайн-сервісів. Сподіваємося, ці сервіси тобі не знадобляться. А якщо така потреба все ж виникне, то вони допоможуть знайти рідну людину.

Сервіси для пошуку зниклих під час війни

Один із найбільших ресурсів такого типу — Пошук зниклих . У ньому зручно орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст. Переходь за посиланням https://t.me/poshuk_znyklyh .

Ще один сервіс має назву Пошук Україна 2022. Щоб подати заявку, заповни Google-форму. Після цього заявка надійде до волонтерів та бійців тероборони https://t.me/poshukukraina2022 .



Ще один бот за підтримки Міжнародної асоціації кібербезпеки та інших громадських організацій — Знайди рідних . Лінк тут: https://t.me/Family_Search_bot .

Ви можете також пошукати інформацію про зниклих родичів чи військових за допомогою Національного інформаційного бюро. Йдеться навіть про тих осіб, яких було примусово депортовано з України. Переходь за посиланням https://t.me/nib_uncp_bot .

Місцеві чати для пошуку зниклих

До таких відносимо чатботи, які допомагають шукати людей в окремих регіонах. Наприклад:

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Пошук зниклих людей у Харкові https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot .

Розшукати зниклих людей в передмісті Києва та Київської області https://t.me/findme_kyivobl_bot .

Бережіть себе та своїх рідних!

Нагадаємо, українці почали повертатися додому, тож цілком можливо, що ваші родичі виїхали і вже невдовзі будуть вдома. Більше про ситуацію на кордонах дивися у відео за посиланням.