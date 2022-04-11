Загубив рідних і не знаєш, що вдіяти? Ми зібрали сервіси для пошуку зниклих під час війни

Війна — це не тільки біль за втраченими, а ще й безліч повідомлень про пошук рідних. Хтось не може знайти власну матір, яка проживала в Харкові, а хтось — дитину, яка евакуювалася разом із бабусею з Київщини.
Щоб полегшити пошуки зниклих родичів та близьких, в Україні створили кілька онлайн-сервісів. Сподіваємося, ці сервіси тобі не знадобляться. А якщо така потреба все ж виникне, то вони допоможуть знайти рідну людину.
До таких відносимо чатботи, які допомагають шукати людей в окремих регіонах. Наприклад:
Бережіть себе та своїх рідних!
Нагадаємо, українці почали повертатися додому, тож цілком можливо, що ваші родичі виїхали і вже невдовзі будуть вдома. Більше про ситуацію на кордонах дивися у відео за посиланням.