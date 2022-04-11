Потерял родных и не знаешь, что делать? Мы собрали сервисы для поиска пропавших во время войны

Война — это не только боль о погибших, но и множество сообщений о поиске родных. Кто-то не может найти собственную маму, проживавшую в Харькове, а кто-то — ребенка, который эвакуировался вместе с бабушкой из Киевской области.
Чтобы облегчить поиски пропавших родственников, в Украине создали несколько онлайн-сервисов. Надеемся, эти сервисы тебе не пригодятся. А если такая потребность все же возникнет, они помогут тебе найти родного человека.
К таким относим чаты, которые помогают искать людей в отдельных регионах. Например:
Береги себя и своих родных!
Напомним, украинцы начали возвращаться домой, так что вполне возможно, что твои родственники уехали и уже скоро будут дома. Больше о ситуации на границах смотри в видео по ссылке.