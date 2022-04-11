Потерял родных и не знаешь, что делать? Мы собрали сервисы для поиска пропавших во время войны

Война — это не только боль о погибших, но и множество сообщений о поиске родных. Кто-то не может найти собственную маму, проживавшую в Харькове, а кто-то — ребенка, который эвакуировался вместе с бабушкой из Киевской области.

Чтобы облегчить поиски пропавших родственников, в Украине создали несколько онлайн-сервисов. Надеемся, эти сервисы тебе не пригодятся. А если такая потребность все же возникнет, они помогут тебе найти родного человека.

Сервисы для поиска пропавших во время войны

Один из самых больших ресурсов такого типа — Поиск пропавших . В нем удобно ориентироваться при помощи хэштегов с названиями городов. Переходи по ссылке: https://t.me/poshuk_znyklyh

. В нем удобно ориентироваться при помощи хэштегов с названиями городов. Переходи по ссылке: https://t.me/poshuk_znyklyh Еще один сервис называется Поиск Украина 2022. Чтобы подать заявку, заполни Google-форму. После этого заявка поступит к волонтерам и бойцам терробороны https://t.me/poshukukraina2022.

Еще один бот при поддержке Международной ассоциации кибербезопасности и других общественных организаций — Найди родных . Ссылка здесь: https://t.me/Family_Search_bot.

. Ссылка здесь: https://t.me/Family_Search_bot. Вы можете также найти информацию о пропавших родственниках или военных с помощью Национального информационного бюро. Причем даже тех, кто был принудительно депортирован из Украины. Переходи по ссылке https://t.me/nib_uncp_bot.

Местные чаты для поиска пропавших

К таким относим чаты, которые помогают искать людей в отдельных регионах. Например:

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Поиск пропавших людей в Харькове https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot

Разыскать пропавших людей в пригороде Киева и Киевской области https://t.me/findme_kyivobl_bot.

Береги себя и своих родных!

Напомним, украинцы начали возвращаться домой, так что вполне возможно, что твои родственники уехали и уже скоро будут дома. Больше о ситуации на границах смотри в видео по ссылке.